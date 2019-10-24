Центры по ремонту российского оружия могут открыть в ЮАР, Нигерии и Эфиопии

Военный эксперт: ВТС с Африкой – это не только поставки оружия Россия в текущем году планирует поставить в страны Африки вооружение на четыре миллиарда долларов, сообщил глава "Рособоронэкспорта". Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik объяснил значение ВТС с африканскими странами.