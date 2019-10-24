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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Центры по ремонту российского оружия могут открыть в ЮАР, Нигерии и Эфиопии

12:06 24.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия ведет переговоры с Эфиопией, Нигерией, ЮАР и другими африканскими странами об открытии сервисных центров по ремонту ранее поставленных туда российских вооружений, заявил РИА Новости в четверг в ходе форума "Россия — Африка" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.
"Акцент в развитии военно-технического сотрудничества с государствами региона сделан на оказании им содействия в создании центров технического обслуживания и ремонта ранее поставленной техники, прежде всего, вертолетной и бронетанковой. В настоящее время прорабатывается возможность создания СТЦ с Анголой, Эфиопией, Угандой, Нигерией и ЮАР", - сказал он.
Экономический форум Россия - Африка
23 октября, 14:03Сказано в эфире
Военный эксперт: ВТС с Африкой – это не только поставки оружияРоссия в текущем году планирует поставить в страны Африки вооружение на четыре миллиарда долларов, сообщил глава "Рособоронэкспорта". Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik объяснил значение ВТС с африканскими странами.
Собеседник агентства отметил, что Россия предлагает своим африканским партнерам по ВТС широкий спектр услуг, таких как поставка необходимого оборудования, аутентичных запасных частей и принадлежностей, технической документации, обучение летно-технического персонала, а также авторское сопровождение проводимых работ.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума "Россия — Африка".
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФЮАРРоссияНигерияЭфиопияВ мире
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