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РИА Новости

В Роспотребнадзоре отметили низкую заболеваемость гриппом в России

11:52 24.10.2019 (обновлено: 12:27 24.10.2019)
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© Depositphotos / stokketeГрипп
Грипп
© Depositphotos / stokkete
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Заболеваемость гриппом в России остается низкой, вакцинация населения продолжается, уже удалось привить более 37 миллионов человек, заявила в интервью РИА Новости на площадке форума "Россия — Африка" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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"Сегодня в России, так же, как и в Европейском регионе, отмечается низкая заболеваемость гриппом", - сказала Попова.
Она уточнила, что от гриппа привито уже более 37 миллионов человек, почти 10 миллионов из них - это дети.
"Среди взрослых привито 208 тысяч беременных женщин. Подчеркну, что около 3 миллионов человек привито за счет средств работодателей, чаще всего такая практика встречается в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Ростовской, Московской и Воронежской областях", - отметила Попова.
Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
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Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзор
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