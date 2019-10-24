В Роспотребнадзоре отметили низкую заболеваемость гриппом в России

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Заболеваемость гриппом в России остается низкой, вакцинация населения продолжается, уже удалось привить более 37 миллионов человек, заявила в интервью РИА Новости на площадке форума "Россия — Африка" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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"Сегодня в России, так же, как и в Европейском регионе, отмечается низкая заболеваемость гриппом", - сказала Попова.
Она уточнила, что от гриппа привито уже более 37 миллионов человек, почти 10 миллионов из них - это дети.
"Среди взрослых привито 208 тысяч беременных женщин. Подчеркну, что около 3 миллионов человек привито за счет средств работодателей, чаще всего такая практика встречается в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Ростовской, Московской и Воронежской областях", - отметила Попова.