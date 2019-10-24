Анна Попова: распространение инфекций — одна из главных биологических угроз

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на площадке экономического форума "Россия — Африка" рассказала о наиболее серьезных биологических угрозах, сотрудничестве со странами Африки и помощи, которую оказывает Россия другим государствам, а также о непростой ситуации по заболеваемости корью и значимости вакцинации. Беседовала Людмила Белоножко.

— Анна Юрьевна, какие наиболее значимые биологические угрозы на сегодняшний день видит Роспотребнадзор?

— В текущем году президент России Владимир Владимирович Путин утвердил новые Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, где обозначены основные биологические угрозы на настоящем этапе, а также определены направления и задачи по их нейтрализации.

Одна из главных биологических угроз, которые мы сегодня обсуждаем на площадке форума, это распространение инфекционных болезней. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от инфекционных болезней гибнет около 16 миллионов человек. А риски последнего времени связаны с появлением новых, возвращением старых "забытых", изменением территорий традиционного проявления природно-очаговых инфекций. Ученые отмечают, что в последние годы выявлено более 200 новых патогенов (в первую очередь вирусов), неизвестных предыдущему поколению. Рост экономических связей и повышение миграционной активности населения приводят к расширению возможностей заноса инфекций в различные страны и регионы.

Изменения климата приводят к необходимости более пристального внимания к обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территориях Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока. Организация системной работы Роспотребнадзора по проведению комплекса профилактических мер в зонах ЧС, связанных с паводковой ситуацией в Иркутской и Амурской областях, Хабаровском крае привело к существенному снижению рисков осложнения ситуации и недопущению формирования эпидемических очагов.

Была организована иммунизация населения против дизентерии, вирусного гепатита, брюшного тифа, проведены дезинфекционные обработки, установлено наблюдение за состоянием природных очагов.

— А как в нынешнем эпидемическом сезоне складывается ситуация с заболеваемостью гриппом в России? Сколько человек уже привито? Ниже ли у нас заболеваемость по сравнению с европейскими странами?

— Борьба с гриппом сегодня — одна из важнейших задач мирового здравоохранения. В преддверии сезона подъема заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями в нашей стране мы уделяем этой теме отдельное внимание.

Еще в августе текущего года издано постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации, определяющее основные задачи по профилактике гриппа и ОРВИ в предстоящем сезоне. Одним из важнейших направлений является системно проводимая вакцинация населения, позволившая за последние 20 лет снизить заболеваемость гриппом более чем в 200 раз. В прошедшем сезоне 2018-2019 годов мы достигли наибольшего уровня иммунизации населения, когда было привито более 49%, что составило порядка 70 миллионов человек.

В преддверии наступающего сезона гриппа и ОРВИ 2019-2020 прививочная кампания стартовала уже в начале сентября текущего года. По состоянию на сегодня привито более 37,1 миллиона человек, что составляет более четверти всего населения России (25,6%), при этом почти 10 миллионов привитых это дети. Надо также отметить, что среди взрослых привито 208 тысяч беременных женщин. Подчеркну, что около трех миллионов человек привито за счет средств работодателей, чаще всего такая практика встречается в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Ростовской, Московской и Воронежской областях.

В состав хорошо зарекомендовавших себя отечественных вакцин входят актуальные штаммы гриппа, что позволит в полной мере защитить население. Традиционные вакцины против гриппа (трехвалентные вакцины) предназначены для защиты от трех вирусов гриппа — вирус гриппа A (H1N1), вирус гриппа A (H3N2) и вирус гриппа B (одного из двух циркулирующих в сезоне). Существуют также вакцины, предназначенные для защиты от четырех вирусов гриппа (четырехвалентные вакцины). Они защищают от тех же вирусов, что и трехвалентная вакцина, и содержат второй циркулирующий вирус гриппа B.

Сегодня в России так же, как и в Европейском регионе, отмечается низкая заболеваемость гриппом. Роспотребнадзор проводит еженедельный мониторинг ситуации. На последней 42 неделе превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ в субъектах Российской Федерации по совокупному населению не зарегистрировано.

— Вакцинация, несомненно, очень значимая часть профилактики различных заболеваний. Но, несмотря на огромное количество сообщений о ее пользе, антивакцинальные настроения все равно сохраняются. Как решать эту проблему?

— Да, действительно, одна из главных задач, стоящих перед медицинским сообществом сегодня, это противостояние антивакцинальному лобби.

В последние годы вакцинация стала нормой жизни для большинства наших сограждан, но, к сожалению, пока не для всех. Но надо отметить, что антипрививочные настроения чаще всего исходят от анонимных источников в интернете. Мы ведем ежедневную последовательную работу по информированию населения о необходимости вакцинации. И сегодня цифры говорят сами за себя: после старта в начале 60-х годов прошлого столетия прививочной кампании против дифтерии, коклюша, кори и краснухи заболеваемость снизилась от нескольких десятков до нескольких тысяч раз. Например, от дифтерии в пять тысяч, от кори в 580, а от краснухи в 12 тысяч раз.

— А если говорить в целом, сколько россиян охвачено профилактическими прививками в рамках национального календаря?

— Сегодня охват населения (детей и взрослых) плановыми профилактическими прививками в профильных возрастных группах в целом составляет более 97%. Это выше уровня, рекомендованного ВОЗ, что позволяет предупреждать тяжелые и летальные случаи заболеваний, а также обеспечивать стабильную ситуацию в стране.

— Непростой остается ситуация по заболеваемостью корью на Украине. Что можно сказать о России? Совсем недавно закончилась "подчищающая" иммунизация против кори. Какой процент населения в целом привит на сегодняшний день? Выше ли заболеваемость корью в России по сравнению с прошлым годом?

— В последние годы неблагополучная ситуация по кори сформировалась во многих государствах мира. Но особое внимание привлечено к странам Европейского региона, где в течение пяти лет продолжается рост заболеваемости. По итогам 2018 года очаги кори наблюдались в 47 из 53 государств Европы. За восемь месяцев 2019 года уже было зарегистрировано более 97,5 тысячи случаев кори, что выше уровня предыдущего года более чем в три раза.

Крайне неблагополучная ситуация остается на Украине (более 70% всей европейской заболеваемости), где за восемь месяцев 2019 года, по информации ЕРБ ВОЗ, было зарегистрировано 56430 случаев кори, что превышает цифры прошлого года в разы.

Учитывая сложившуюся ситуацию и высокие риски завоза инфекции в страну, несмотря на высокие уровни охвата иммунизации населения России против кори (более 97%), Роспотребнадзор считает важным проведение дополнительных "подчищающих" мероприятий, которые позволят повысить охваты в некоторых группах населения, в том числе среди кочующих лиц и мигрантов.

На сегодняшний день в рамках только "подчищающей" иммунизации привито около 730 тысяч взрослых и более 159 тысяч детей. В их числе более 170 тысяч трудовых мигрантов, иммунизацию которых мы будем продолжать и в 2020 году.

Кроме того, в рамках международных проектов, проводимых Роспотребнадзором при поддержке правительства Российской Федерации, осуществляется практическая и методическая помощь по борьбе с корью в зарубежных странах. Особе внимание уделяется странам СНГ, куда в течение последних лет передаются диагностические системы и вакцины против кори, а также проводится обучение специалистов. Например, в этом году Кыргызстану будет передано 100 тысяч доз вакцины против кори.

— С какими странами еще сотрудничает Россия в рамках борьбы с биологическими угрозами?

— Во время вспышки лихорадки Эбола в Гвинее в 2014-2016 годах Россия отреагировала одна из первых и направила туда мобильную лабораторию. Позже, в 2017 году, для оказания системного содействия в обеспечении санэпидблагополучия населения Гвинеи Роспотребнадзором был открыт Российско-гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, который значительно укрепил потенциал Гвинеи и всего Африканского континента в предотвращении эпидемий и борьбе с ними. Мобильные лаборатории Роспотребнадзора, подобные той, которая работала в Гвинее, сегодня работают во Вьетнаме, Монголии, странах СНГ. Планируется передача такой лаборатории в Демократическую Республику Конго, где сегодня складывается неблагополучная ситуация, вызванная вспышкой лихорадки Эбола.

На форуме мы подписали Меморандум с министерством здравоохранения Уганды о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и соглашение о сотрудничестве в области эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней с министерством здравоохранения Демократической Республики Конго. Россия окажет помощь народу Конго в борьбе с лихорадкой Эбола, которая предусматривает в том числе использование российской вакцины "ЭпиВакЭбола", разработанной государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора по уникальным технологиям.

С учетом успешного опыта работы Роспотребнадзора по борьбе с вирусом Эбола в Гвинее мы готовы предложить партнерам российские технические и научные наработки для совместного реагирования на эпидемии. В 2019-2020 годах Российская Федерация поставит мобильные противоэпидемические лаборатории, диагностическое оборудование и тест-системы, вакцины. Кроме того, наши эксперты проведут обучение более 120 конголезских специалистов. Роспотребнадзор также разработал программу помощи Мадагаскару в борьбе с чумой и другими актуальными инфекциями.

Роспотребнадзор продолжает также оказывать помощь странам Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) в борьбе с ВИЧ/СПИД и другими инфекционными болезнями. Совсем недавно состоялась передача представителям Армении, Кыргызстана и Таджикистана еще трех мобильных клиник, которые предназначены для оказания первичной медико-санитарной помощи, а также предоставления ряда услуг, связанных с обследованием на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем, акушерской и гинекологической помощью, кардиологией и урологией. Всего в страны ВЕЦА поставлено 12 мобильных лабораторий для оказания помощи населению. С 2013 года по настоящее время услугами таких мобильных комплексов уже воспользовались более 1,5 миллиона человек.