Следствие попросило арестовать директора "Комитета за гражданские права"

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Следствие настаивает на аресте директора "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова, которому предъявили обвинение в покушении на мошенничество, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.

По данным следствия, во вторник Маяков получил от человека, осужденного на длительный срок, первый транш в 200 тысяч рублей из обговоренной суммы в 2,5 миллиона. В обмен правозащитник, по мнению СК, "обещал оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного ему ранее приговора".

"Маякову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Маякова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

Как установило следствие, мужчина неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности. Сам правозащитник виновным себя не считает.