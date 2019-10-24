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РИА Новости

Следствие попросило арестовать директора "Комитета за гражданские права"

11:46 24.10.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Следствие настаивает на аресте директора "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова, которому предъявили обвинение в покушении на мошенничество, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
По данным следствия, во вторник Маяков получил от человека, осужденного на длительный срок, первый транш в 200 тысяч рублей из обговоренной суммы в 2,5 миллиона. В обмен правозащитник, по мнению СК, "обещал оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного ему ранее приговора".
Полиция
23 октября, 11:08РИА Новости
Правозащитник Маяков не признал вину в мошенничестве
"Маякову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Маякова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
Как установило следствие, мужчина неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности. Сам правозащитник виновным себя не считает.
Дома у обвиняемого, а также в офисе "Комитета за гражданские права" прошли обыски. Изъяты "предметы, имеющие значение для расследования".
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Андрей МаяковСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
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