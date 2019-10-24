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РИА Новости

Володин пригласил генсека Совета Европы на празднование 75-летия Победы

11:42 24.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СТРАСБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич принять участие в торжествах в 2020 году в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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"Приглашаю вас в Москву на празднование 75-летия Победы", - сказал спикер в четверг на встрече с Пейчинович-Бурич, которая состоялась в рамках европейской конференции председателей парламентов. "Мы должны сохранить историческую память о тех, кто отдал свои жизни, освобождая Европу от фашизма", - подчеркнул он.
Генсек поблагодарила за приглашение и отметила, что это "хороший повод посетить Москву".
В продолжение разговора глава нижней палаты парламента РФ рассказал собеседнице о погибших в годы Второй мировой войны членах своей семьи. В ответ она призналась, что тронута его личной историей и "разделяет позицию о необходимости чтить память о войне и погибших".
Открывающая в четверг в Страсбурге конференция глав парламентов посвящена 70-летию с момента образования Совета Европы. Основная дискуссия пройдет по теме "Общий европейский дом: следующие 70 лет".
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День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Совет ЕвропыВячеслав ВолодинЕвропаРоссияОбщество
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