Володин пригласил генсека Совета Европы на празднование 75-летия Победы

СТРАСБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич принять участие в торжествах в 2020 году в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Приглашаю вас в Москву на празднование 75-летия Победы", - сказал спикер в четверг на встрече с Пейчинович-Бурич, которая состоялась в рамках европейской конференции председателей парламентов. "Мы должны сохранить историческую память о тех, кто отдал свои жизни, освобождая Европу от фашизма", - подчеркнул он.

Генсек поблагодарила за приглашение и отметила, что это "хороший повод посетить Москву".

В продолжение разговора глава нижней палаты парламента РФ рассказал собеседнице о погибших в годы Второй мировой войны членах своей семьи. В ответ она призналась, что тронута его личной историей и "разделяет позицию о необходимости чтить память о войне и погибших".