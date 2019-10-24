Прививки от кори есть у 97% населения России

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Против кори в России привито более 97% населения, вакцинация будет продолжаться, заявила в интервью РИА Новости на площадке форума "Россия - Африка" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Несмотря на высокие уровни охвата иммунизации населения России против кори (более 97%), Роспотребнадзор считает важным проведение дополнительных "подчищающих" мероприятий, которые позволят повысить охваты в некоторых группах населения, в том числе среди кочующих лиц и мигрантов", - сказала Попова.

Она отметила, что в последние годы неблагополучная ситуация по кори сформировалась во многих странах мира. За 8 месяцев 2019 года в Европейском регионе уже зарегистрировано более 97,5 тысяч случаев кори, что выше уровня предыдущего года более, чем в 3 раза.