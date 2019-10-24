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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Прививки от кори есть у 97% населения России

11:33 24.10.2019 (обновлено: 12:27 24.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Против кори в России привито более 97% населения, вакцинация будет продолжаться, заявила в интервью РИА Новости на площадке форума "Россия - Африка" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Несмотря на высокие уровни охвата иммунизации населения России против кори (более 97%), Роспотребнадзор считает важным проведение дополнительных "подчищающих" мероприятий, которые позволят повысить охваты в некоторых группах населения, в том числе среди кочующих лиц и мигрантов", - сказала Попова.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время 81-го заседания Экономического совета СНГ в Москве. 15 марта 2019
Вчера, 09:41Саммит и Экономический форум Россия – Африка
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Она отметила, что в последние годы неблагополучная ситуация по кори сформировалась во многих странах мира. За 8 месяцев 2019 года в Европейском регионе уже зарегистрировано более 97,5 тысяч случаев кори, что выше уровня предыдущего года более, чем в 3 раза.
По ее словам, крайне неблагополучная ситуация остается на Украине, 70% случаев заболевания в Европе приходится на эту страну. За 8 месяцев 2019 года там было зарегистрировано более 56 тысяч случаев кори, подчеркнула Попова.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорОбщество
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