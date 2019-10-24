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РИА Новости

Суд продлил арест Уилана до конца года

11:18 24.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин США Пол Уилан в суде. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в четверг до конца года продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 29 декабря", - огласил решение судья Сергей Рябцев.
Гражданин США Пол Уилан в суде
Вчера, 01:14РИА Новости
Семья обвиненного в России Уилана надеется, что его скоро освободят
В конце лета Уилану было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Сейчас защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу.
В суде Уилан продемонстрировал, что его владение русским языком улучшилось. Он ответил на ряд вопросов суда без помощи переводчика, после чего похвастался перед публикой умением сделать заказ в баре - навык, которым в ближайшее время ему воспользоваться не удастся. "Я говорю по-русски лучше. Могу сказать "дайте мне одно пиво", - заявил он.
Обвиняемый в ходе процесса в очередной раз заявил отвод прокуратору и судье, в чем суд ему отказал. После этого заседание было закрыто от слушателей в связи с секретностью дела.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста в Лефортовском суде Москвы. 22 февраля 2019
23 октября, 04:28РИА Новости
В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 10:47РИА Новости
Обвиняемому в шпионаже в России Уилану отказали в отводе судьи
Тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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Пол УиланВладимир ЖеребенковФСБ РФРоссияСШАВ мире
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