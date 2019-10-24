Суд продлил арест Уилана до конца года

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в четверг до конца года продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 29 декабря", - огласил решение судья Сергей Рябцев.

В конце лета Уилану было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Сейчас защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу.

В суде Уилан продемонстрировал, что его владение русским языком улучшилось. Он ответил на ряд вопросов суда без помощи переводчика, после чего похвастался перед публикой умением сделать заказ в баре - навык, которым в ближайшее время ему воспользоваться не удастся. "Я говорю по-русски лучше. Могу сказать "дайте мне одно пиво", - заявил он.

Обвиняемый в ходе процесса в очередной раз заявил отвод прокуратору и судье, в чем суд ему отказал. После этого заседание было закрыто от слушателей в связи с секретностью дела.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.