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РИА Новости

Посол рассказал о выходцах из России – бывших боевиках ИГ* в тюрьмах Ирака

10:53 24.10.2019 (обновлено: 11:37 24.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВид на Западный берег реки Тигр в Мосуле, Ирак
Вид на Западный берег реки Тигр в Мосуле, Ирак
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Вид на Западный берег реки Тигр в Мосуле, Ирак. Архивное фото
КАИР, 24 окт - РИА Новости. Трое бывших боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, которые являются выходцами из России, находятся в тюрьмах Ирака, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Багдаде Максим Максимов.
"По нашим данным, трое бывших боевиков ИГИЛ* - выходцев из России находятся в тюрьмах Ирака. Все они приговорены местным судом к различным срокам заключения за совершенные ими преступления против иракского народа", - сказал Максимов.
Мосул, Ирак
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По словам посла, "дальнейшая судьба бывших боевиков будет решаться после отбытия наказания".
"Российские компетентные органы держат этот вопрос на контроле", - добавил посол.
ИГ* стремительно захватила большие территории в Ираке в июне 2014 года, в том числе второй крупнейший город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, затем прошли операции в других, менее крупных оплотах террористов. Бывший тогда премьер-министром Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Читайте полный текст интервью Максима Максимова >>
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