Максим Максимов: все находящиеся в Ираке дети из России вернутся на родину

Россия намерена продолжить поддерживать Багдад в его борьбе с терроризмом, ведь несмотря на объявленную ранее властями Ирака победу над ИГ*, в ряде районов этой страны радикалы все еще совершают вылазки. Об этом, а также о судьбе российских детей, находящихся с матерями в Ираке, совпадении подходов Москвы и Багдада по большинству проблем в регионе, и об объемах инвестиций компаний из РФ в нефтяной сектор Ирака, в интервью РИА Новости рассказал посол России в Багдаде Максим Максимов.

— Как вы оцениваете нынешнее состояние отношений Москвы и Багдада, а также отношения России с Курдским автономным районом?

— На мой взгляд, можно совершенно ответственно сказать, что взаимодействие между Москвой и Багдадом по всему комплексу двусторонних связей имеет продвинутый характер. У нас налажен взаимополезный диалог по актуальной региональной и международной проблематике. При этом по большинству тем наши подходы практически совпадают. Мы всецело поддерживаем усилия иракского руководства по продвижению идей, нацеленных на снижение напряженности в зоне Персидского залива. С нашими иракскими партнерами ведется заинтересованный обмен мнениями по ситуации вокруг Сирии, в том числе в Заевфратье.

Важным событием для двусторонних отношений стал визит в Ирак министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова 7 октября, в ходе которого он встретился с руководством страны, а также посетил Курдский автономный район. В конце октября планируется поездка в Москву председателя Совета представителей Ирака Мухаммеда Хальбуси. Идет проработка контактов на уровне глав парламентских комитетов, а также политических партий. Регулярные консультации осуществляются по линии Советов безопасности двух стран.

Поддерживали и дальше будем поддерживать усилия наших иракских партнеров в борьбе с терроризмом. Тем более что эта проблема сохраняет свою остроту. В ряде районов страны, в том числе вдоль иракско-сирийской границы, до сих пор происходят вылазки террористов. В этом контексте возрастает востребованность деятельности созданного в 2015 году Багдадского четырехстороннего информационного центра в составе России, Ирака, Ирана и Сирии.

Повышенная динамика отмечается в торгово-экономической области. Встречи между представителями деловых кругов имеют регулярный характер. Действует российско-иракская комиссия по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Развиваются связи по линии министерств высшего образования. В сентябре этого года состоялся визит в Москву министра высшего образования и научных исследований Ирака Кусэйя Ас-Сухейля, в ходе которого между профильными ведомствами был подписан меморандум о взаимопонимании. В России в настоящее время обучаются порядка 4000 студентов из Ирака. Ежегодно правительство России выделяет иракцам на безвозмездной основе 140 стипендий.

Поддерживаем прочные связи с Курдском автономным районом. Оказываем содействие российским экономоператорам, в том числе нефтяным компаниям, работающим в данном регионе.

— Чем знаменателен визит главы МИД Сергея Лаврова в Багдад и Эрбиль, состоявшийся в октябре, для отношений между России и Ираком?

— В ходе визита министра иностранных дел России в Республику Ирак, который, кстати, совпал с 75-летней годовщиной установления дипотношений между нашими странами, была проведена инвентаризация текущего состояния двусторонних отношений, подтвержден настрой на активизацию взаимодействия во всех областях. Министра сопровождали представители отечественного бизнеса, что свидетельствует об интересе российских деловых кругов в расширении сотрудничества с иракскими партнерами. Отмечаем хорошие перспективы кооперации в нефтегазовой и энергетической сферах, промышленности, сельском хозяйстве и транспорте.

К слову сказать, ранее Сергей Викторович посещал Багдад в 2014 году. С тех пор ситуация в Ираке существенно изменилась, обозначились новые направления двустороннего сотрудничества. Уверен, что нынешний визит министра в Ирак предаст дополнительный импульс российско-иракскому взаимодействию во всех областях.

В этот раз он впервые побывал в столице Иракского Курдистана и провел переговоры с руководством края. Были затронуты экономическая проблематика и региональные вопросы.

— Обсуждалась ли в ходе визита главы МИД в Ирак возможность поездки в эту страну президента России? Если да, то когда можно ожидать такой визит?

— Безусловно, на встречах в Багдаде поднимался вопрос об организации контактов на уровне высших руководителей двух стран. В то же время хотел бы подчеркнуть, что таким визитам обычно предшествует работа по их субстантивной подготовке. Этим сейчас занимаются профильные российские и иракские организации.

— Известно о работе в Ираке таких российских нефтяных гигантов, как "Роснефть", "Лукойл" и "Газпромнефть"? Какие шансы у других российских нефтяных компаний получить концессии в Ираке?

— Мы обладаем колоссальным накопленным опытом совместной с иракскими партнерами работы в нефтегазовом секторе страны, и российское присутствие в нем, разумеется, не ограничивается только перечисленными вами компаниями, которые уже закрепились в Ираке и расширили свое участие в важнейших экономических проектах. Уровень российских инвестиций в нефтяной сектор превышает на сегодняшний день 10 миллиардов долларов США. Тем не менее хотелось бы отметить деятельность других отечественных операторов в этой отрасли. Так, ПАО АПК "Башнефть" осуществляет на юге Ирака реализацию сервисного контракта по геологоразведке, разработке и добыче нефти на месторождении "Блок 12". Первый этап геологоразведочных работ успешно завершен, выполнены 2D и 3D сейсморазведочные работы, в июне 2019 года начато бурение второй поисковой скважины на месторождении. Успехи демонстрирует и АО "Стройтрансгаз" – в начале сентября 2019 года состоялось парафирование контракта на реализацию проекта по разведке, разработке и добыче углеводородов на месторождении "Блок 17" в провинции Анбар на западе страны, предварительно разведанные запасы которого составляют от двух до четырех миллиардов баррелей условного нефтяного эквивалента. Можно также отметить, что по мере стабилизации военно-политической обстановки в Ираке некоторые отечественные компании активизируют переговоры по возобновлению своей деятельности на территории страны, приостановленной после американской оккупации Ирака в 2003 году. Среди них можно выделить АО "Зарубежнефть", ПАО "Татнефть", ЗАО "МГНК Союзнефтегаз", ООО "РУСНЕФТЕГАЗ", АО ВО "Машиноимпорт" и других операторов. Для координации этой работы регулярно проводятся заседания соответствующей Рабочей группы по энергетике, действующей в структуре Российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

— Какие еще российские не нефтяные компании могут претендовать на работу в Ираке? В каких отраслях иракской экономики сейчас могут быть востребованы российские компании?

— Одной из ключевых задач, стоящих перед нынешним правительством Ирака, является бесперебойное обеспечение электричеством населенных пунктов и промышленных объектов, а также снижение зависимости страны от зарубежных поставок электроэнергии. В настоящее время электроэнергетические мощности Ирака вырабатывают порядка 14,5 ГВт, еще около 2 ГВт страна импортирует из-за рубежа. При этом нынешние потребности Ирака исчисляются в 23 ГВт, этот показатель с учетом восстановления пострадавших от террористических действий ИГИЛ* территорий и развития экономики страны в целом будет только расти. Учитывая накопленный еще с советских времен обширный опыт по проектированию и возведению ряда крупных объектов нашими инженерами, иракские партнеры заинтересованы в участии компетентных российских организаций в строительстве объектов гидро- и теплогенерации. В настоящее время российские ООО "ИК "Технопромэкспорт", ПАО "Силовые машины", ООО "Интер РАО Инжиниринг" и ПАО "Россети" ведут работу относительно условий своего участия в проектах по модернизации имеющихся и строительству новых объектов электрогенерации, а также развитию объектов электросетевого хозяйства на территории Ирака.

— В Ираке несколько лет шла война, многие города разрушены, востребованы ли российские строительные компании?

— В настоящее время совместно с представителями крупнейшего бизнес-сообщества страны – Федерации торгово-промышленных палат Республики Ирак — ведется работа по формированию дорожной карты по развитию сотрудничества между субъектами малого и среднего предпринимательства двух стран. Одним из основных направлений проектной деятельности по предложению иракской стороны как раз является кооперация наших компаний в области быстровозводимого недорогого жилья для населения Ирака. Отечественные профильные компании располагают технологиями и опытом для организации работ подобного рода с учетом природно-климатической специфики данного региона. Сотрудничество в сфере строительства входит в повестку дня заседаний российско-иракской межправкомиссии. В ходе встреч представители заинтересованных структур провели предварительные переговоры, также состоялся ряд поездок в Россию для наглядного знакомства с нашими технологиями и оборудованием. Сейчас настало время перевести достигнутые договоренности в практическую плоскость.

— Также разрушены многие памятники древности, востребованы ли российские специалисты по восстановлению таких памятников?

— Что касается разрушенных памятников древности в Ираке, то мы, безусловно, готовы рассмотреть соответствующие предложения иракской стороны по данному вопросу. Россия обладает высокими компетенциями и богатым опытом проведения подобных работ по восстановлению и реставрации. Рассчитываем, что эту тему удастся предметно обсудить в ходе предстоящего визита министра культуры, туризма и древностей Республики Ирак Абдельамира Аль-Хамдани в рамках его встреч на полях очередного Санкт-Петербургского международного культурного форума, который состоится 14-16 ноября 2019 года.

Кроме этого, в настоящее время в качестве приоритетных рассматриваются перспективные российско-иракские проекты по исследованию и воссозданию памятников ранней цивилизации Южного Ирака и его болотной зоны. Речь идет, в частности, о неисследованной ранее группе древних поселений Аль-Бенд на территории провинции Майсан к востоку от реки Тигр, а также остатках крупного древнего города Дехайла на территории провинции Ди-Кар. В 2016 году данные объекты включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уверен, что совместная работа российско-иракских экспедиций с последующим проведением исследований позволят сохранить и значительно обогатить культурное наследие Ирака и повысить авторитет российской исторической науки.

— Известно, что в ходе войны с ИГ* Россия поставляла Ираку некоторые виды вооружений. Продолжается ли сотрудничество в сфере ВТС между Москвой и Багдадом? Если можно об этом рассказать, то какие виды вооружений сейчас поставляет или собирается поставить РФ Ираку?

— Что касается нашего сотрудничества в военно-технической области и поставок отдельных видов вооружений Республике Ирак, то оно имеет давнюю историю. Отсюда значительная часть российского экспорта — это запчасти и дооборудование той техники, которая уже стояла на вооружении иракской армии. Мы всегда говорили нашим иракским партнерам, что готовы оказать ВС Ирака все необходимое содействие для повышения их боеспособности. У нас имеется ряд контрактов, которые были ранее заключены с местной стороной и которые продолжают реализовываться. Мы также настроены на обсуждение новых направлений взаимодействия в данной области, если поступит соответствующее обращение от иракской стороны.

— Сколько сейчас российских граждан, бывших боевиков ИГ*, находятся в тюрьмах в Ираке? Какова их дальнейшая судьба? Будут ли они экстрадированы в Россию?

— По нашим данным, трое бывших боевиков-выходцев из России находятся в тюрьмах Ирака. Все они приговорены местным судом к различным срокам заключения за совершенные ими преступления против иракского народа. Дальнейшая их судьба будет решаться после отбытия наказания. Российские компетентные органы держат этот вопрос на контроле.

— Сколько в настоящий момент детей боевиков ИГ* находятся в Ираке?

— Министерством иностранных дел в тесной координации с аппаратом уполномоченного по правам ребенка Анной Кузнецовой проведена большая работа по выполнению указания президента Российской Федерации Владимира Путина и распоряжения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева по вывозу детей из зон боевых действий в Сирии и Ираке. Из Багдада тремя партиями (30 декабря 2018 года, 10 февраля и 10 июля 2019 года) уже вывезены 90 детей. В настоящий момент в тюрьмах совместно с матерями остаются 32 ребенка. По ним заканчиваем сбор и оформление необходимых для репатриации документов. В ближайшее время все российские дети-члены семей боевиков будут возвращены в Россию.

В этой связи хотел бы отметить заинтересованный профессиональный подход аппарата уполномоченного по правам ребенка, а также представителей российских министерств и ведомств, который позволил провести эту непростую работу. Кроме того, отдельную благодарность хотел бы выразить руководству Ирака, главе и сотрудникам Высшего судебного совета за оказанную помощь в осуществлении данной гуманитарной миссии.