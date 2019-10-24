Российские компании могут участвовать в восстановлении Ирака, заявил посол

КАИР, 24 окт - РИА Новости. Российские строительные компании могут принять участие в восстановлении разрушенных из-за войны с террористами городов Ирака, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Максим Максимов.
Ранее иракские официальные лица заявляли о том, что на восстановление разрушенной экономики Ирака из-за действий ИГ* потребуется свыше 88 миллиардов долларов. Многие иракские города, оккупированные ИГ*, были частично разрушены при ликвидации группировки террористов.
"Одним из основных направлений проектной деятельности по предложению иракской стороны как раз является кооперация наших компаний в области быстровозводимого недорогого жилья для населения Ирака", - заявил Максимов.
ИГ* стремительно захватила большие территории в Ираке в июне 2014 года, в том числе второй крупнейший город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, затем прошли операции в других, менее крупных, оплотах террористов. Бывший тогда премьером Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.
* Запрещенная в России террористическая группировка.