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РИА Новости

Попова оценила частоту вспышек заболеваний из-за отравления водой в России

10:34 24.10.2019 (обновлено: 12:26 24.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАнна Попова
Анна Попова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Анна Попова. Архивное фото
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Количество вспышек инфекционных заболеваний, связанных с употреблением воды и продуктов, в России в 10 раз ниже, чем в странах Евросоюза, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Российская Федерация имеет определенный опыт в противодействии этим инфекциям. Если сравнивать цифры в России и Европейском союзе, то РФ имеет не больше 10 вспышек в неделю, связанных с употреблением воды и продуктов питания, Европейский союз в течение недели таких вспышек имеет не меньше 100. Даже при разнице почти в 2,5-3 раза населения результаты все равно впечатляющие", - сказала Попова на сессии "Биобезопасность" форума "Россия-Африка".
Она отметила, что количество пострадавших от одной такой вспышки в России составляет 10-12 человек, а в Европе 27-33, в азиатских странах еще больше.
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