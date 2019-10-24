Попова оценила частоту вспышек заболеваний из-за отравления водой в России

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Количество вспышек инфекционных заболеваний, связанных с употреблением воды и продуктов, в России в 10 раз ниже, чем в странах Евросоюза, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Российская Федерация имеет определенный опыт в противодействии этим инфекциям. Если сравнивать цифры в России и Европейском союзе, то РФ имеет не больше 10 вспышек в неделю, связанных с употреблением воды и продуктов питания, Европейский союз в течение недели таких вспышек имеет не меньше 100. Даже при разнице почти в 2,5-3 раза населения результаты все равно впечатляющие", - сказала Попова на сессии "Биобезопасность" форума "Россия-Африка".