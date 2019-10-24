КАИР, 24 окт - РИА Новости. Россия продолжит поддерживать усилия Ирака по борьбе с терроризмом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Максим Максимов.

"Поддерживали и дальше будем поддерживать усилия наших иракских партнеров в борьбе с терроризмом. Тем более, что эта проблема сохраняет свою остроту", - заявил посол.

По словам российского дипломата, "в ряде районов страны, в том числе вдоль иракско-сирийской границы, до сих пор происходят вылазки террористов".

"В этом контексте возрастает востребованность деятельности созданного в 2015 году Багдадского четырехстороннего информационного центра в составе России, Ирака, Ирана и Сирии", - сказал посол России.

Военные ведомства РФ, Сирии, Ирана и Ирака в 2015 году создали в Багдаде координационный центр по обмену разведывательной информацией. Его основные функции - сбор, обработка, обобщение и анализ текущих данных об обстановке в ближневосточном регионе в контексте борьбы с боевиками, распределение информации по назначению и оперативная передача генеральным штабам указанных стран.