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РИА Новости

Россия продолжит поддерживать усилия Ирака по борьбе с терроризмом

10:14 24.10.2019 (обновлено: 12:08 24.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПригород Багдада
Пригород Багдада
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Пригород Багдада. Архивное фото
КАИР, 24 окт - РИА Новости. Россия продолжит поддерживать усилия Ирака по борьбе с терроризмом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Максим Максимов.
"Поддерживали и дальше будем поддерживать усилия наших иракских партнеров в борьбе с терроризмом. Тем более, что эта проблема сохраняет свою остроту", - заявил посол.
Самолет Boeing 737-81Z авиакомпании Iraqi Airways в международном аэропорту Багдада, Ирак
Вчера, 10:10РИА Новости
Подходы Москвы и Багдада часто совпадают, заявил посол России в Ираке
По словам российского дипломата, "в ряде районов страны, в том числе вдоль иракско-сирийской границы, до сих пор происходят вылазки террористов".
"В этом контексте возрастает востребованность деятельности созданного в 2015 году Багдадского четырехстороннего информационного центра в составе России, Ирака, Ирана и Сирии", - сказал посол России.
Военные ведомства РФ, Сирии, Ирана и Ирака в 2015 году создали в Багдаде координационный центр по обмену разведывательной информацией. Его основные функции - сбор, обработка, обобщение и анализ текущих данных об обстановке в ближневосточном регионе в контексте борьбы с боевиками, распределение информации по назначению и оперативная передача генеральным штабам указанных стран.
Читайте полный текст интервью с Максимом Максимовым >>
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