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РИА Новости

Подходы Москвы и Багдада часто совпадают, заявил посол России в Ираке

10:10 24.10.2019 (обновлено: 12:08 24.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПригород Багдада
Пригород Багдада
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Пригород Багдада. Архивное фото
КАИР, 24 окт - РИА Новости. Подходы Москвы и Багдада по большинству региональных и международных проблем практически совпадают, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Ираке Максим Максимов.
По словам главы миссии РФ в Ираке, "взаимодействие между Москвой и Багдадом по всему комплексу двусторонних связей имеет продвинутый характер".
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"У нас налажен взаимополезный диалог по актуальной региональной и международной проблематике. При этом по большинству тем наши подходы практически совпадают", - заявил Максим Максимов.
Дипломат также отметил, что Россия поддерживает "усилия иракского руководства по продвижению идей, нацеленных на снижение напряженности в зоне Персидского залива".
В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые за последние пять лет посетил с визитом Ирак, где провел встречи с руководством страны.
Читайте полный текст интервью с Максимом Максимовым >>
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