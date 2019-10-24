Подходы Москвы и Багдада часто совпадают, заявил посол России в Ираке

КАИР, 24 окт - РИА Новости. Подходы Москвы и Багдада по большинству региональных и международных проблем практически совпадают, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Ираке Максим Максимов.
По словам главы миссии РФ в Ираке, "взаимодействие между Москвой и Багдадом по всему комплексу двусторонних связей имеет продвинутый характер".
"У нас налажен взаимополезный диалог по актуальной региональной и международной проблематике. При этом по большинству тем наши подходы практически совпадают", - заявил Максим Максимов.
Дипломат также отметил, что Россия поддерживает "усилия иракского руководства по продвижению идей, нацеленных на снижение напряженности в зоне Персидского залива".
В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые за последние пять лет посетил с визитом Ирак, где провел встречи с руководством страны.
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