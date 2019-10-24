Подходы Москвы и Багдада часто совпадают, заявил посол России в Ираке

КАИР, 24 окт - РИА Новости. Подходы Москвы и Багдада по большинству региональных и международных проблем практически совпадают, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Ираке Максим Максимов.

По словам главы миссии РФ в Ираке, "взаимодействие между Москвой и Багдадом по всему комплексу двусторонних связей имеет продвинутый характер".

"У нас налажен взаимополезный диалог по актуальной региональной и международной проблематике. При этом по большинству тем наши подходы практически совпадают", - заявил Максим Максимов.

Дипломат также отметил, что Россия поддерживает "усилия иракского руководства по продвижению идей, нацеленных на снижение напряженности в зоне Персидского залива".