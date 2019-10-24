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РИА Новости

ВСУ устанавливают мины в районе участка отвода сил, заявили в ДНР

10:08 24.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в Донецкой области
Пропускной пункт в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Пропускной пункт в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские силовики роют траншеи и устанавливают мины в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе, сообщили в четверг журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Украинские вооруженные формирования продолжают дооборудовать позиции на участке разведения в районе Петровского. Нашей разведкой отмечается установка боевиками 128-й бригады 174 противотанковых мин в зоне безопасности, Также обнаружены три новые траншеи на участке разведения в районе Богдановки (под контролем Киева – ред.)", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
23 октября, 19:51РИА Новости
Киев не выполнил условия для встречи "нормандской четверки", считают в ДНР
По его словам, также отмечено размещение украинскими силовиками в районе участка разведения сил пяти БМП-2 и боевой бронированной машины.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течении трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
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Ситуация на УкраинеДНРУкраинаВ мире
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