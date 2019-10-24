Историк: огромная часть архивов о Второй мировой войне все еще засекречена

КИРКЕНЕС (Норвегия), 24 окт – РИА Новости. Около 90% документов о событиях Второй мировой войны на севере до сих порт остаются в архивах разных стран под грифом "секретно", в том числе о норвежских партизанах, о советских военнопленных на территории Норвегии, заявил профессор, доктор исторических наук Михаил Супрун.

В Киркенесе в конце этой недели пройдут масштабные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения от фашистов северной Норвегии советской армией. Историки обеих стран в преддверии празднования собрались на международную конференцию добрососедства, посвященную событиям войны на севере.

"Рассекречено и открыто сегодня процентов 10, а 90% документов остаются неисследованными как с той стороны (Европы), так и с этой. Причем на той стороне несколько государств: несколько архивов – Финляндия, Норвегия, Германия – германские архивы – это Великобритания и США", - сказал Супрун РИА Новости.

Среди тем, которые еще предстоит исследовать, профессор назвал историю партизанского движения в Норвегии. Сегодня известно о том, что порядка 100 норвежских коммунистов бежали перед началом войны из северных поселков в Советский Союз, где прошли обучение в разведшколе, а впоследствии группы партизан забрасывались под видом простых жителей на территорию северной Норвегии, где отслеживали передвижение немецких сил. После войны норвежские партизаны несколько десятилетий считались предателями в своей стране.

"Партизанское движение почти не исследовано – сейчас хотя бы обозначили, сколько человек было, а с нашей стороны материалов мало – они засекречены. Плохо изучена история советского военного плена в Норвегии… Было 114 тысяч человек только советских военнопленных и приблизительно 30 тысяч сербов, югославов, поляков – они содержались на территории Норвегии", - пояснил историк.

Он отметил, что норвежцы сами начали заниматься изучением этого вопроса не так давно, и из 14 тысяч погибших в лагерях советских солдат известны имена всего 6 тысяч человек, о судьбе остальных мало что известно.

В пятницу в норвежском Киркенесе состоится кульминация празднования, ожидается, что в этих мероприятиях примут участие король Норвегии, премьер-министра страны Эрна Сульберг, главы МИД России и Норвегии Сергей Лавров и Ине Эриксен Сёрейде.