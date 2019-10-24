Попова предупредила, что антибиотики могут перестать действовать

"Постулат, который властвовал умами в 60-70 годы, о том, что инфекционные болезни нам уже не страшны, так как у нас есть антибиотики и вакцины, сегодня становится не только спорным, но и абсолютно не актуальным... Мы видим совершенно иную картину, нам надо быть к этому готовыми",- сказала Попова на сессии "Биобезопасность" форума "Россия – Африка".