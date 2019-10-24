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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Попова предупредила, что антибиотики могут перестать действовать

09:41 24.10.2019 (обновлено: 12:26 24.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Россия - Африка" в Сочи. 24 октября 2019
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме Россия - Африка в Сочи. 24 октября 2019
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Россия - Африка" в Сочи. 24 октября 2019
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Утверждение о том, что инфекционные болезни не страшны населению, так как есть антибиотики, становится не актуальным, к этому надо быть готовыми и решать проблему совместно с другими странами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Постулат, который властвовал умами в 60-70 годы, о том, что инфекционные болезни нам уже не страшны, так как у нас есть антибиотики и вакцины, сегодня становится не только спорным, но и абсолютно не актуальным... Мы видим совершенно иную картину, нам надо быть к этому готовыми",- сказала Попова на сессии "Биобезопасность" форума "Россия – Африка".
Она отметила, что решать эту проблему только в одной стране нельзя, так как инфекции сегодня границ не имеют.
"В результате изменения климата мы видим изменение ареала клещей, передающих тот или иной возбудитель. Южноамериканские континенты, азиатские регионы видят изменение ареала комаров, которые переносят специфические инфекционные болезни",- пояснила Попова.
Ранее замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова предупредила об угрозе антимикробной резистентности - неограниченное назначение в 20 веке антибиотиков может скоро привести к тому, что ни один из существующих антибактериальных препаратов не будет действовать.
LIVE: Саммит Россия – Африка. День второй
Вчера, 09:16Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Саммит "Россия — Африка". Второй день
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума "Россия – Африка".
Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорАфрикаРоссия
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