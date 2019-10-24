Попова предупредила, что антибиотики могут перестать действовать

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Утверждение о том, что инфекционные болезни не страшны населению, так как есть антибиотики, становится не актуальным, к этому надо быть готовыми и решать проблему совместно с другими странами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Постулат, который властвовал умами в 60-70 годы, о том, что инфекционные болезни нам уже не страшны, так как у нас есть антибиотики и вакцины, сегодня становится не только спорным, но и абсолютно не актуальным... Мы видим совершенно иную картину, нам надо быть к этому готовыми",- сказала Попова на сессии "Биобезопасность" форума "Россия – Африка".
Она отметила, что решать эту проблему только в одной стране нельзя, так как инфекции сегодня границ не имеют.
"В результате изменения климата мы видим изменение ареала клещей, передающих тот или иной возбудитель. Южноамериканские континенты, азиатские регионы видят изменение ареала комаров, которые переносят специфические инфекционные болезни",- пояснила Попова.
Ранее замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова предупредила об угрозе антимикробной резистентности - неограниченное назначение в 20 веке антибиотиков может скоро привести к тому, что ни один из существующих антибактериальных препаратов не будет действовать.
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