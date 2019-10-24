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РИА Новости
Война в Сирии

Главы МИД Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии

09:34 24.10.2019 (обновлено: 10:45 24.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 окт - РИА Новости. Главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу в четверг обсудили ситуацию на севере Сирии после договоренностей Москвы и Анкары.
"В ходе этой встречи стороны обсудили двусторонние отношения, текущую обстановку на севере Сирии, астанинский процесс и созыв Конституционного комитета Сирии, а также другие представляющие интерес темы", - говорится в сообщении МИД Ирана.
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Встреча министров прошла в Баку спустя два дня после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по ситуации на севере Сирии и последовавших за этим решений.
По итогам переговоров президентов РФ и Турции во вторник в Сочи был подписан российско-турецкий меморандум, согласно которому в течение 150 часов силы самообороны курдов будут отведены на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира". С 12.00 среды на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения от сирийско-турецкой границы. После этого начнется совместное патрулирование этой территории российских и турецких военных в пределах 10 километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы на северо-востоке Сирии.
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