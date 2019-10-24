Главы МИД Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Встреча министров прошла в Баку спустя два дня после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по ситуации на севере Сирии и последовавших за этим решений.

По итогам переговоров президентов РФ и Турции во вторник в Сочи был подписан российско-турецкий меморандум, согласно которому в течение 150 часов силы самообороны курдов будут отведены на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира". С 12.00 среды на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения от сирийско-турецкой границы. После этого начнется совместное патрулирование этой территории российских и турецких военных в пределах 10 километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы на северо-востоке Сирии.