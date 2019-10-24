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РИА Новости

Forbes назвал самых богатых женщин России

09:04 24.10.2019 (обновлено: 16:16 24.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСупруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предприниматель Елена Батурина на субботнике в музее-заповеднике "Коломенское"
Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предприниматель Елена Батурина на субботнике в музее-заповеднике Коломенское
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предприниматель Елена Батурина на субботнике в музее-заповеднике "Коломенское". Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Самой богатой женщиной России остается Елена Батурина, пишет Forbes.
Состояние жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, которая является основательницей "Интеко" — одной из крупнейших девелоперских компаний столицы, издание оценило в 1,2 миллиарда долларов. Предпринимательница возглавляет рейтинг на протяжении семи лет.
На втором месте рейтинга оказалась основательница крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, чей капитал составляет около миллиарда долларов. Впервые вошла в рейтинг и сразу заняла третью строчку Татьяна Ковальчук, супруга основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука (600 миллионов).
В пятерку самых богатых россиянок также вошли бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена (около 600 миллионов долларов) и акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева (550 миллионов).
По оценке журнала, совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы в 9,9 миллиарда долларов. Как отмечает Forbes, оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и другого.
Михаил Гуцериев
28 августа, 08:32РИА Новости
Forbes назвал самые богатые семьи России
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Юрий КовальчукЕлена БатуринаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Батурина какое отношение к России имеет? Никакого! Она даже от гражданства отказалась, что бы не было юридических оснований требовать её выдачи.
24 октября, 10:19
Арсений Понфиленко
134430175
Батурина - красотка)
24 октября, 10:08
любовь орлова
392671430
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