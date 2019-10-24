Forbes назвал самых богатых женщин России

Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предприниматель Елена Батурина на субботнике в музее-заповеднике "Коломенское". Архивное фото

Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предприниматель Елена Батурина на субботнике в музее-заповеднике "Коломенское"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Самой богатой женщиной России остается Елена Батурина, пишет Самой богатой женщиной России остается Елена Батурина, пишет Forbes

Состояние жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, которая является основательницей "Интеко" — одной из крупнейших девелоперских компаний столицы, издание оценило в 1,2 миллиарда долларов. Предпринимательница возглавляет рейтинг на протяжении семи лет.

На втором месте рейтинга оказалась основательница крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, чей капитал составляет около миллиарда долларов. Впервые вошла в рейтинг и сразу заняла третью строчку Татьяна Ковальчук, супруга основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука (600 миллионов).

В пятерку самых богатых россиянок также вошли бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена (около 600 миллионов долларов) и акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева (550 миллионов).