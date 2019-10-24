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РИА Новости

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

08:33 24.10.2019 (обновлено: 10:42 24.10.2019)
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© Depositphotos / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram
© Depositphotos / inkytape
СОЧИ, 24 окт — РИА Новости. Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
"Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом", — пояснил Волин агентству.
На уточняющий вопрос, законно ли пользоваться мессенджером в России, собеседник ответил утвердительно.
С апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования, однако сервис все еще доступен пользователям. В июне глава ведомства Александр Жаров в интервью РИА Новости сообщил, что идет работа над новыми инструментами полной блокировки. В сентябре он заявил, что Роскомнадзор планирует в течение года представить результаты работы новой создаваемой системы противодействия запрещенному контенту.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
17 октября, 10:15Сказано в эфире
Пранкер Вован рассказал об уязвимости мессенджера TelegramTelegram стал удобной платформой для записи компрометирующих разговоров с политиками из-за возможности установить мессенджер на компьютер. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал известный пранкер Вован (настоящее имя Владимир Кузнецов).
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МинкомсвязиTelegramАлексей ВолинРоскомнадзорОбщество
Популярные комментарии
Нужно блокировать и всё. И всё что с телеграммом связано.
24 октября, 09:07
Andrej Kozakov
1014224149
Террористы также пользуются и мобильной связью.Её ТОЖЕ НУЖНО БЛОКИРОВАТЬ?
24 октября, 09:10
Саша Василич
3674009
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