В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

СОЧИ, 24 окт — РИА Новости. Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.

"Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом", — пояснил Волин агентству.

На уточняющий вопрос, законно ли пользоваться мессенджером в России, собеседник ответил утвердительно.