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РИА Новости

Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами

07:28 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМун Чжэ Ин
Мун Чжэ Ин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Мун Чжэ Ин. Архивное фото
ТОКИО, 24 окт - РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал послание премьер-министру Японии Синдзо Абэ через находящегося в Токио с визитом южнокорейского премьера Ли Нак Ёна, сообщила пресс-службы японского МИД на фоне недавнего обострения отношений между двумя странами.
По сообщению министерства, премьер Абэ на встрече с Ли Нак Ёном отметил, что "Япония и Республика Корея - важные друг для друга соседние страны, им крайне важно взаимодействие друг с другом, а также с США, прежде всего по северокорейским проблемам".
"Хотя в настоящее время в японо-южнокорейских отношениях сложилась чрезвычайно тяжелая ситуация, и я думаю, просто так нельзя оставить это без внимания", - заявил японский премьер. По его словам, Южной Корее следует соблюдать свои обещания для оздоровления отношений с Японией.
Их обострение началось летом этого года после решения суда в Южной Корее о компенсациях корейцам, подневольный труд которых был использован японскими компаниями в годы колониального господства на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.
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В 1965 году при заключении дипломатических отношений между Сеулом и Токио японцы выплатили разовую сумму компенсаций за общий ущерб от колониализма Южной Корее с учетом, что вопрос будет окончательно закрыт.
Решение южнокорейского суда и меры против собственности японских компаний в Южной Корее побудили Японию отменить облегченный порядок экспорта своих наноматериалов, используемых в электронной промышленности корейскими компаниями. В Сеуле ввели свои ограничительные меры и отказались продлять договор об обмене военной информацией.
Как передало агентство Рёнхап, послание президента Мун Чжэ Ина, который направил главу своего правительства Ли Нак Ёна на интронизацию императора Нарухито в Японии, занимает одну страницу текста.
В нем президент Мун назвал Южную Корею и Японию "важными партнерами, которые должны сотрудничать ради мира и безопасности в Северо-Восточной Азии".
По данным японского МИД, встреча премьер-министров Японии и Южной Кореи в Токио длилась 20 минут.
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Мун Чжэ ИнСиндзо АбэЮжная КореяЯпонияСШАВ мире
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