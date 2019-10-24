Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с заходом на посадку на аэродром Ватерклоф (ЮАР) стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России в сопровождении двух учебно-боевых самолетов южноафриканских ВВС. Ролик, снятый одним из очевидцев, опубликован в YouTube.

На кадрах также видно, что за приземлением следят несколько десятков человек.

Два стратегических ракетоносца ВКС России прибыли в ЮАР в минувшую среду. Целью визита, как рассказали в Минобороны, является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между странами.

Маршрут перелета пролегал над акваториями Каспийского и Аравийского морей и Индийского океана. Бомбардировщики провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров. На последних этапах маршрута Ту-160 сопровождали южноафриканские истребители Saab JAS 39. Как отмечали в Минобороны, в состав авиагруппы также вошли самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан".