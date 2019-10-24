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РИА Новости

Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР

06:58 24.10.2019 (обновлено: 08:21 24.10.2019)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с заходом на посадку на аэродром Ватерклоф (ЮАР) стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России в сопровождении двух учебно-боевых самолетов южноафриканских ВВС. Ролик, снятый одним из очевидцев, опубликован в YouTube.
На кадрах также видно, что за приземлением следят несколько десятков человек.
Перелет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Южную Африку
Вчера, 19:51РИА Новости
Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Два стратегических ракетоносца ВКС России прибыли в ЮАР в минувшую среду. Целью визита, как рассказали в Минобороны, является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между странами.
Маршрут перелета пролегал над акваториями Каспийского и Аравийского морей и Индийского океана. Бомбардировщики провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров. На последних этапах маршрута Ту-160 сопровождали южноафриканские истребители Saab JAS 39. Как отмечали в Минобороны, в состав авиагруппы также вошли самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан".
Это не первый зарубежный визит самолетов российской дальней авиации. В декабре прошлого года два Ту-160, Ан-124 и Ил-62 побывали в Венесуэле по приглашению руководства этой страны.
Стратегический сверхзвуковой ракетоносец ТУ-160 Иван Ярыгин.
7 июля, 08:00РИА Новости
За нами все горит. Самые грозные бомбардировщики
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ВКС РФТу-160ЮАРРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Надеюсь про пенсии, что полетели в Африку, я первая напишу )))
24 октября, 07:27
Даша Рудник
8200010
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