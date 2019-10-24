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РИА Новости
Война в Сирии

Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии

06:57 24.10.2019
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Министры обороны стран НАТО проведут в Брюсселе в четверг и пятницу переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация на северо-востоке Сирии, а также защита телекоммуникаций в мирное и военное время, дальнейшее повышение расходов на оборону и готовность сил.
Несмотря на то, что альянс формально не присутствует на севере Сирии, турецкая операция в этом регионе обещает стать основной темой переговоров, так как спровоцировала напряженность в отношениях с другим союзником по НАТО, США, и вызвала недовольство европейских стран. Ранее НАТО призывала "все силы на местах действовать сдержанно и в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права", подчеркивая, что операция Турции не должна поставить под угрозу успехи в борьбе в ИГ*.
На предваряющей переговоры пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил журналистам, что министры, как ожидается, затронут и идею министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международной зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.
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По мнению немецкого министра, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности. Она считает, что до сих пор действия Европы были слишком пассивными, поэтому "импульс и политическая инициатива" Германии "имеют смысл". "Ожидаю, что министр обороны поделится своими предложениями со всеми союзниками, будем обсуждать это на встрече", - сказал генсек журналистам. Столтенберг также сообщил, что уже предварительно обсуждал это с Крамп-Карренбауэр.
Вместе с тем, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва не видит необходимости в создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии под международным контролем.
В НАТО и США предпочли пока осторожно комментировать согласованный РФ и Турцией в Сочи меморандум по северу Сирии. "Полагаю, что сейчас рано оценивать последствия соглашения, которое было достигнуто президентами Турции и России", - заявил Столтенберг журналистам в среду. Он считает, что соглашение по прекращению огня на северо-востоке Сирии, заключенное ранее при посредничестве США, является основой для дальнейшего урегулирования ситуации. По его мнению, "значительное сокращение масштабов насилия" произошло именно после совместного заявления Турции и США.
Постпред США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон, со своей стороны, также выразила мнение, что рано давать оценку российско-турецким договоренностям, но рассчитывает, что после соглашения с Анкарой РФ сыграет более конструктивную роль в обеспечении безопасности в этом регионе.
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Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов.
Другими темами министерских переговоров станут миссия в Афганистане, меры реагирования на гибридные угрозы. Кроме того, министры обороны стран НАТО, как ожидается, согласуют обновленные требования к обеспечению безопасности гражданских телекоммуникаций как в мирное время, так и военное время, в том числе для сетей 5G. В частности, странам НАТО предлагается провести "тщательную оценку" рисков для систем связи, связанных с киберугрозами, а также последствия иностранного владения, их контроля или прямых инвестиций.
Ожидается также, что министры затронут вопросы оказания практической поддержке Украине и ситуацию в Черном море.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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