Колонна МЧС России с гумпомощью отправилась в Донбасс

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Очередная, 88-я колонна МЧС с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс утром в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Автомобили направляются к российско-украинской границе. Там колонны разделятся на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения: одна направится в Донецк, другая - в Луганск", - сказал собеседник агентства.
По его словам, колонны доставят жителям Донбасса порядка 600 тонн гуманитарных грузов, в составе которых медикаменты и детские продуктовые наборы.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За пять лет, по данным МЧС ДНР, в республику доставлено более 43 тысяч тонн медикаментов, стройматериалов, продуктов, детского питания.