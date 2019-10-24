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РИА Новости

Колонна МЧС России с гумпомощью отправилась в Донбасс

05:53 24.10.2019 (обновлено: 06:42 24.10.2019)
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© Фото : предоставлено МЧС РоссииГуманитарная колонна МЧС России для жителей Донбасса
Гуманитарная колонна МЧС России для жителей Донбасса
© Фото : предоставлено МЧС России
Гуманитарная колонна МЧС России для жителей Донбасса. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Очередная, 88-я колонна МЧС с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс утром в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Автомобили направляются к российско-украинской границе. Там колонны разделятся на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения: одна направится в Донецк, другая - в Луганск", - сказал собеседник агентства.
По его словам, колонны доставят жителям Донбасса порядка 600 тонн гуманитарных грузов, в составе которых медикаменты и детские продуктовые наборы.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За пять лет, по данным МЧС ДНР, в республику доставлено более 43 тысяч тонн медикаментов, стройматериалов, продуктов, детского питания.
Киев
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