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РИА Новости

AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа

05:51 24.10.2019 (обновлено: 07:47 24.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Ситуация вокруг Трампа, семьи Байденов и властей Украины оказалась в центре внимания из-за разговора американского и украинского лидеров в июле 2019 года, когда Трамп пытался заставить украинские власти начать расследование против Байдена-младшего.
По данным агентства, 7 мая, спустя примерно две недели после первого звонка от президента США, Зеленский собрал в Киеве небольшую группу советников. Изначально встреча должна была быть посвящена энергетическим нуждам страны, но вместо этого ее участники провели большую часть трехчасовой дискуссии за обсуждениями требований Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Вчера, 11:07РИА Новости
Волкер давал Зеленскому советы по общению с Трампом, сообщили СМИ
На встрече присутствовали помощник украинского президента Андрей Ермак и глава офиса президента Андрей Богдан. В обсуждении также участвовали глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и бывший американский дипломат Амос Хохштайн, состоящий в наблюдательном совете компании.
Результаты встречи AP не раскрывает.
Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвинив его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от Демократической партии. Трамп обвинения отрицает.
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
Президент США Дональд Трамп
03:21РИА Новости
Информатора по делу об импичменте Трампа призвали публично дать показания
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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