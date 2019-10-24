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РИА Новости

Орешкин: России многое нужно сделать для улучшения условий ведения бизнеса

05:30 24.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия остается лучшей среди стран БРИКС в рейтинге Doing Business и опережает многие европейские страны, однако даже чтобы сохранить свои позиции в рейтинге необходимо многое сделать для создания предсказуемых условий ведения бизнеса, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Россия поднялась до 28-й позиции в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC) с прошлогодней 31-й строчки на фоне новаций в сферах электроснабжения, налогообложения и защиты прав миноритарных инвесторов. Рейтинг отражает нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности компании, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.
"Движение вперед продолжаем, Россия остается лучшей из стран БРИКС, мы опережаем более половины Европы в этом рейтинге: такие страны, как Франция, Голландия - они позади нас, мы находимся между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, усиливается, конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед", - сказал Орешкин.
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Рейтинг Doing Business не отражает полностью инвестиционный климат, он только говорит, насколько стандартные процедуры, связанные с регистрацией компании, налогообложением, прохождением таможни и рядом других процедур, легче или тяжелее по сравнению с другими странами, пояснил глава Минэкономразвития.
По его словам, инвесторы, оценивая деловой климат в России, значительное внимание обращают и на стабильность регулирования экономики, и этот вопрос, в том числе, был затронут в ходе встречи консультативного совета по иностранным инвестициям.
"Как раз этот рейтинг, Doing Business, он стабильность регуляторики не меряет. Частые изменения условий, низкая предсказуемость - это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего, потому что с процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью, это главная задача правительства на ближайшее время", - заключил Орешкин.
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