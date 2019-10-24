СМИ припомнили попавшему в скандал украинскому хору обращение к россиянам

Артисты, в частности, рассказали, что у них есть родственники в России.
Художественный руководитель хора, в свою очередь, особо подчеркнул, что противостояния между россиянами и украинцами никогда не было, а мира можно достичь лишь путем переговоров.
Ранее студия "Квартал 95" в своем выступлении высмеяла поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом. Актер студии Евгений Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню "Горел дом" ("Горила хата"), там, в частности, есть такие слова: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала". Сама Гонтарева назвала номер позором, также он вызвал волну возмущений в социальных сетях.
Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Веревки – украинский художественный коллектив, основанный в 1943 году в Харькове. С 1944 года коллектив базируется в Киеве. За большой вклад в дело мира и дружбы между народами хор награжден серебряной медалью Всемирного Совета Мира.