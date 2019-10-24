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РИА Новости

СМИ припомнили попавшему в скандал украинскому хору обращение к россиянам

02:42 24.10.2019 (обновлено: 06:12 24.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Издание strana.ua после скандала, разразившегося вокруг украинского хора имени Веревки напомнило, что еще в 2014 году артисты коллектива записали видеообращение к жителям юго-востока страны и россиянам. Ролик опубликован в Сети.
Артисты, в частности, рассказали, что у них есть родственники в России.
Художественный руководитель хора, в свою очередь, особо подчеркнул, что противостояния между россиянами и украинцами никогда не было, а мира можно достичь лишь путем переговоров.
Валерия Гонтарева
21 октября, 11:45РИА Новости
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
Ранее студия "Квартал 95" в своем выступлении высмеяла поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом. Актер студии Евгений Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню "Горел дом" ("Горила хата"), там, в частности, есть такие слова: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала". Сама Гонтарева назвала номер позором, также он вызвал волну возмущений в социальных сетях.
Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Веревки – украинский художественный коллектив, основанный в 1943 году в Харькове. С 1944 года коллектив базируется в Киеве. За большой вклад в дело мира и дружбы между народами хор награжден серебряной медалью Всемирного Совета Мира.
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Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени ВеревкиСитуация на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
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