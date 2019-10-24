Туристка ищет влюбленных, чья помолвка случайно попала на ее снимки в Риме

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Студентка из Канады Алисия Савар-Уилле разыскивает влюбленную пару, чья помолвка произошла за ее спиной, когда она позировала возле фонтана Треви в Риме, сообщает Daily Mail.
Девятнадцатилетняя жительница Квебека отправилась в двухнедельное путешествие по Италии.
Возле фонтана Треви она познакомилась с соотечественницей, и туристки фотографировали друг друга. Целующуюся пару за спиной они заметили, но постарались делать снимки так, чтобы влюбленные не попадали на них.
Позже, когда Алисия с родителями рассматривали кадры, они увидели, что за спиной студентки произошла помолвка. На фотографиях видно, как мужчина в фиолетовой рубашке, полосатых брюках и коричневых туфлях протягивает кольцо девушке, одетой в белые кроссовки, красное платье и черную куртку. В это время Алисия продолжает улыбаться в камеру, не замечая сцену позади нее.
"Я решила попытаться найти их и поделиться фотографиями, потому что они были очень милыми в тот момент", — сказала Алисия.
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