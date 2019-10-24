Туристка ищет влюбленных, чья помолвка случайно попала на ее снимки в Риме

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Студентка из Канады Алисия Савар-Уилле разыскивает влюбленную пару, чья помолвка произошла за ее спиной, когда она позировала возле фонтана Треви в Риме, Студентка из Канады Алисия Савар-Уилле разыскивает влюбленную пару, чья помолвка произошла за ее спиной, когда она позировала возле фонтана Треви в Риме, сообщает Daily Mail.

Девятнадцатилетняя жительница Квебека отправилась в двухнедельное путешествие по Италии.

Возле фонтана Треви она познакомилась с соотечественницей, и туристки фотографировали друг друга. Целующуюся пару за спиной они заметили, но постарались делать снимки так, чтобы влюбленные не попадали на них.

Позже, когда Алисия с родителями рассматривали кадры, они увидели, что за спиной студентки произошла помолвка. На фотографиях видно, как мужчина в фиолетовой рубашке, полосатых брюках и коричневых туфлях протягивает кольцо девушке, одетой в белые кроссовки, красное платье и черную куртку. В это время Алисия продолжает улыбаться в камеру, не замечая сцену позади нее.