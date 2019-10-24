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РИА Новости
Туризм

Названы самые популярные города России для экскурсионных поездок осенью

06:09 24.10.2019 (обновлено: 08:35 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевЗолотая осень в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Золотая осень в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Санкт-Петербург, Москва, Казань, города Золотого кольца и Калининград — самые популярные направления для экскурсионных поездок по России осенью у организованных туристов, сообщает АТОР.
Также в десятку вошли Великий Устюг, маршруты "Серебряного ожерелья", автобусные туры выходного дня из Москвы.
Спрос на экскурсионные туры внутри страны остается на уровне прошлого года. Некоторые туроператоры говорят о небольшом росте – на пять-семь процентов. Наиболее востребованы такие поездки в ноябрьские праздники и осенние школьные каникулы, но из-за разных программ обучения границы этих периодов размываются.
Цены на туры за год почти не изменились. Большинство путевок продается за 12-15 тысяч рублей на человека за путешествие продолжительностью три-четыре дня.
Эксперты отмечают, что этой осенью туристы все чаще отдают предпочтение путешествиям на автобусах (где транспортная составляющая уже входит в стоимость), а не тем, в которых до места начала экскурсии нужно добираться на поезде.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваВеликий УстюгРоссияСанкт-ПетербургКалининградКазань
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