Рязань проведет фортепианный конкурс, не имеющий аналогов в мире

РЯЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Первый международный фортепианный конкурс, который пройдет Рязани, является уникальным проектом, не имеющим аналогов в мире, заявил в среду журналистам губернатор Рязанской области Николай Любимов на прошедшей в Москве пресс-конференции, посвященной подготовке и проведению конкурса.

Первый международный фортепианный конкурс стартует в Рязанской области 30 ноября 2019 года.

"Первый международный фортепианный конкурс – это новый уникальный проект, аналогов которому пока нет больше нигде в мире. Его главная цель – чтобы лучшие музыкальные произведения величайших русских классиков зазвучали более ярко и получили широкое распространение в международном культурном пространстве", - сказал Любимов.

Он отметил, что для Рязанской области нас большая честь быть организаторами столь масштабного проекта и принимать его у себя.

"Мы расцениваем это как свидетельство признания большого вклада наших земляков в развитие русского искусства, таких как композиторы Василий Агапкин, Александр Александров, оперные певцы братья Пироговы", - сказал Любимов.

По словам губернатора, у молодых пианистов будет возможность выступить перед известными импресарио, и, что самое важное, в дальнейшем они станут исполнять конкурсный репертуар по всему миру, вне зависимости от результатов конкурса. Глава региона обратил внимание на то, что у одаренных молодых рязанцев много творческих побед на престижных конкурсах, и это во многом позволило региону претендовать на проведение конкурса. Также был учтен большой опыт в проведении крупных международных мероприятий.

Николай Любимов поблагодарил Россотрудничество за помощь в проведении прослушиваний претендентов конкурса в 12 странах мира, а также Российской академии музыки им. Гнесиных за поддержку в организации международного конкурса.

"Для Рязанской области этот конкурс станет очередным важным шагом в укреплении позитивного имиджа региона", – сказал губернатор.

Основными конкурсными площадками станут областная филармония и Рязанский музыкальный колледж им. Пироговых. Как отметил министр на пресс-конференции культуры и туризма региона Виталий Попов, к конкурсу по нацпроекту "Культура" приобретены 6 роялей, фортепиано, звуковое и световое оборудование. В 2019 году был проведен ремонт концертного зала в колледже, здания Рязанской филармонии. Из резервного фонда правительства региона были выделены средства на приобретение нового концертного рояля одной из лучших в мире фирм "Стейнвей". Призовой фонд – 3,5 миллиона рублей.

"Хотелось сделать конкурс масштабным, с огромным призовым фондом, с привлечением высочайшего жюри международного класса, для того, чтобы победители этого конкурса смогли получить путевку в жизнь. Это удалось. В Рязани прекрасная фортепьянная школа. Ваша область действительно вносит значимый вклад в развитие этого направления в России", - сказал художественный руководитель и автор концепции фортепианного конкурса Юрий Богданов.

Он отметил высоко оценил потенциал нескольких молодых рязанских пианистов, которые будут принимать участие в конкурсе, – Дины Ивановой, Наташи Хорохоровой и Романа Соснина.

"Я очень надеюсь, что этот конкурс станет не разовой акцией, а создаст свою историю, традиции, потому что это не просто открытие каких-то произведений, это пропаганда нашей прекрасной русской музыки", - сказал председатель жюри, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Владимир Овчинников.