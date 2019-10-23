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РИА Новости
Война в Сирии

В Госдуме оценили призывы США быть осторожнее с Россией в Сирии

23:06 23.10.2019
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© РИА НовостиКолонна военной полиции РФ пересекла Евфрат и движется к пограничному сирийскому городу Кобани
Колонна военной полиции РФ пересекла Евфрат и движется к пограничному сирийскому городу Кобани
© РИА Новости
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Степень нелогичности и невыстроенности внешнеполитического курса США растёт, это не усиливает позиции Вашингтона на мировой арене, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя призывы США для Турции быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон призывает Анкару и другие страны быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии.
"Это на самом деле весьма забавная ситуация. Степень ситуативной невыстроенности в решениях Вашингтона по внешнеполитическим вопросам растёт, и это не усиливает позиции Белого дома", - заявил Новиков.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты оказались в очень сложной ситуации: сначала они попытались ввести санкции против Турции и "тут же дали зданий ход". Тем не менее, отмечает парламентарий, Анкара не оказалась в полной изоляции, хотя некоторые действия турецкой стороны вызывали оправданную критику ряда государств.
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"Россия здесь выбрала ту модель поведения, которая позволяет, с одной стороны, достичь мирного урегулирования на территории Сирии, с другой стороны - развивать достойные отношения и с самой Турцией", - добавил он.
Как заметил депутат, те соглашения, которые были достигнуты в Сочи между РФ и Турцией, являются подтверждением правильной политики России, и в этой связи американцам не оставалось ничего другого, как заявить об отмене санкций.
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"Надо сказать, что такого рода проблемы, возникая однажды в межгосударственных отношениях, не так быстро решаются", - подытожил он.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по Турции и ситуации в Сирии. По его словам, турецкая сторона проинформировала США, что прекращение огня на границе с Сирией будет постоянным. В этой связи американский лидер объявил о снятии санкций с Анкары, которые ранее были введены в связи с военной операцией. Кроме того, Трамп объявил, что небольшое число военных США останется в нефтеносных районах Сирии.
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