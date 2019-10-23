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РИА Новости
Война в Сирии

Шойгу рассказал главкому СДС о планах расширения маршрутов патрулирования

22:10 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу довел до главнокомандующего Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлума Абдо планы расширения маршрутов патрулирования и увеличения числа подразделений военной полиции РФ в районе границы Сирия-Турция, сообщает Минобороны России.
Переговоры Шойгу с Мазлумом Абдо прошли вечером в среду по видеоконференцсвязи.
"Глава российского военного ведомства довел Мазлуму Абдо планы расширения в ближайшие дни маршрутов патрулирования и увеличения количества подразделений российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы", - говорится в сообщении.
Шойгу подчеркнул, что мирным жителям, проживающим в 30-километровой полосе со стороны сирийско-турецкой границы, нет необходимости покидать свои дома, гарантом их безопасности послужат подразделения военной полиции РФ и сирийские пограничники.
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