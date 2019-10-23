Шойгу рассказал главкому СДС о планах расширения маршрутов патрулирования

Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу довел до главнокомандующего Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлума Абдо планы расширения маршрутов патрулирования и увеличения числа подразделений военной полиции РФ в районе границы Сирия-Турция, сообщает Минобороны России.

Переговоры Шойгу с Мазлумом Абдо прошли вечером в среду по видеоконференцсвязи.

"Глава российского военного ведомства довел Мазлуму Абдо планы расширения в ближайшие дни маршрутов патрулирования и увеличения количества подразделений российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы", - говорится в сообщении.