Курдский главком поблагодарил Россию за договоренности с Турцией

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Главнокомандующий арабо-курдскими отрядами в Сирии (SDF) Мазлум Абдо в разговоре с российским министром обороны Сергеем Шойгу поблагодарил Россию за достижение договоренностей с Турцией и за сохранение курдов в безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Переговоры Шойгу с Абдо прошли вечером в среду по видеоконференцсвязи с участием начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Днем ранее лидеры России и Турции согласовали отвод курдских отрядов в Сирии из 30-километровой зоны вдоль всей турецкой границы.

Абдо заявил, что "хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа и за шаги, которые предприняты для прекращения боевых действий", говорится в сообщении.