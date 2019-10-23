Курдский главком поблагодарил Россию за договоренности с Турцией

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Главнокомандующий арабо-курдскими отрядами в Сирии (SDF) Мазлум Абдо в разговоре с российским министром обороны Сергеем Шойгу поблагодарил Россию за достижение договоренностей с Турцией и за сохранение курдов в безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Переговоры Шойгу с Абдо прошли вечером в среду по видеоконференцсвязи с участием начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Днем ранее лидеры России и Турции согласовали отвод курдских отрядов в Сирии из 30-километровой зоны вдоль всей турецкой границы.
Абдо заявил, что "хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа и за шаги, которые предприняты для прекращения боевых действий", говорится в сообщении.
По словам курдского командующего, российская военная полиция и сирийские войска развертываются сейчас во многих районах. "Мы оказываем им всяческую помощь и поддержку. Еще раз хочу поблагодарить Владимира Путина, министерство обороны России и всех, кто приложил усилия для разработки этих договорённостей", - сказал Абдо.
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