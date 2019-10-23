МИД пригласил африканские СМИ расширять сеть коррпунктов в России

СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел предложило африканским СМИ расширять сеть своих корреспондентских пунктов в России и развивать взаимодействие с российскими коллегами, сообщил в ходе экономического форума и саммита Россия – Африка заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин.

Он рассказал, что в настоящее время в России аккредитованы на постоянной основе около 300 корпунктов из 60 стран мира, в которых работает около 800 корреспондентов и 400 технических сотрудников. Ежегодно Россию посещает большое количество специальных корреспондентов, которые приезжают на короткий срок. При этом в России на постоянной основе работает лишь три представительства африканских СМИ.

"Такая скромная информационная представленность африканских медиа вряд ли отвечает уровню наших динамично развивающихся отношений. Мы приглашаем все заинтересованные стороны к открытию здесь своих корреспондентских пунктов и расширению медийного взаимодействия с Россией", - заявил Кожин.

По его словам, Россия в сотрудничестве с африканским континентом в медийной сфере представлена международным агентством "Россия сегодня", "Sputnik", агентством ТАСС, ВГТРК и другими. При этом существует большое количество планов по расширению корреспондентской сети российских агентств на африканском континенте.

"Мы поддерживаем установление прямых контактов между африканскими и российскими ведущими средствами массовой информации в целях развития профессионального диалога, подготовки кадров, обмена достоверной информацией о событиях в наших государствах, а также опытом по борьбе с новыми вызовами и угрозами", - добавил Кожин.