Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T22:03Z
https://ria.ru/20191023/1560140644.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156011/03/1560110335_0:129:3112:1881_1036x0_80_0_0_20f29d8eb022112a7c67c4704124bbed.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

МИД пригласил африканские СМИ расширять сеть коррпунктов в России

22:03 23.10.2019
143
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел предложило африканским СМИ расширять сеть своих корреспондентских пунктов в России и развивать взаимодействие с российскими коллегами, сообщил в ходе экономического форума и саммита Россия – Африка заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин.
Он рассказал, что в настоящее время в России аккредитованы на постоянной основе около 300 корпунктов из 60 стран мира, в которых работает около 800 корреспондентов и 400 технических сотрудников. Ежегодно Россию посещает большое количество специальных корреспондентов, которые приезжают на короткий срок. При этом в России на постоянной основе работает лишь три представительства африканских СМИ.
"Такая скромная информационная представленность африканских медиа вряд ли отвечает уровню наших динамично развивающихся отношений. Мы приглашаем все заинтересованные стороны к открытию здесь своих корреспондентских пунктов и расширению медийного взаимодействия с Россией", - заявил Кожин.
По его словам, Россия в сотрудничестве с африканским континентом в медийной сфере представлена международным агентством "Россия сегодня", "Sputnik", агентством ТАСС, ВГТРК и другими. При этом существует большое количество планов по расширению корреспондентской сети российских агентств на африканском континенте.
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга Россия — АСЕАН: сотрудничество в медиакоммуникационной сфере в Сочи
Вчера, 18:28РИА Новости
Волин рассказал о возможностях Sputnik по сотрудничеству с Африкой
"Мы поддерживаем установление прямых контактов между африканскими и российскими ведущими средствами массовой информации в целях развития профессионального диалога, подготовки кадров, обмена достоверной информацией о событиях в наших государствах, а также опытом по борьбе с новыми вызовами и угрозами", - добавил Кожин.
Саммит и экономический форум "Россия – Африка" проходят в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседатели саммита - Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
400200
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаSputnikМИД РФАфрикаСочиРоссияВ мире
Рекомендуем
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов возмутился тем, что "Миротворец" работает на американском сервисе
РИА
Новости
Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время посадки деревьев в Сочи
Президент Экваториальной Гвинеи дал оценку соглашениям с Россией
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Шойгу рассказал главкому СДС о планах расширения маршрутов патрулирования
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
США призвали Турцию к осторожности при заключении сделок с Россией по Сирии
Лента
новостей
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
Курдский главком поблагодарил Россию за договоренности с Турцией
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Король Саудовской Аравии назначил нового главу МИД
Президент РФ Владимир Путин и президент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари во время встречи на полях саммита Россия - Африка
Президент Нигерии оценил значение саммита "Россия — Африка"
Смотритель в музее
Эксперты рассказали, кто хочет работать в российских музеях
Независимый турецкий депутат Озтюрк Йылмаз
Турецкий депутат назвал меморандум по Сирии "прорывом для безопасности"
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
Европарламент примет резолюцию с осуждением военной операции Турции в Сирии
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга Россия — АСЕАН: сотрудничество в медиакоммуникационной сфере в Сочи
Волин рассказал о возможностях Sputnik по сотрудничеству с Африкой
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в ПАО Сибур Холдинг
Медведев поручил отразить в законе возможность дистанционного госконтроля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
06:59Врач рассказал, как избежать сонного паралича
06:58Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
Лента новостейМолния