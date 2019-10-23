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РИА Новости

Антонов оценил планы конгресса США признать "Азов" террористами

22:00 23.10.2019 (обновлено: 06:13 24.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве
Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Инициатива американских конгрессменов, попросивших госсекретаря Майка Помпео разъяснить, почему батальон "Азов" (против него в РФ возбуждено уголовное дело) не включен в список "иностранных террористических организаций", может свидетельствовать о том, что в Конгрессе начинают осознавать угрозу от этого подразделения, заявил в среду РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
Ранее с таким письмом к главе госдепартамента обратились 40 конгрессменов. Они попросили Помпео дать им ответ не позднее 4 ноября.
"Инициатива ряда американских законодателей, заинтересовавшихся, почему неонацистское формирование "Азов" не включено в список террористических организаций госдепа, безусловно заслуживает внимания. Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы. Игнорировать эту опасность становится все сложнее", - сказал он.
Антонов напомнил о ползучей реабилитации на Украине пособников Третьего Рейха, переименовании улиц в честь преступников, возведении им памятников, преследовании священников канонической православной церкви. Дипломат также обратил внимание на то, что на днях премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил на концерте отрицающей Холокост группы "Сокира Перуна" в Киеве.
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
22 октября, 09:19Сказано в эфире
"Похожи на ИГ*". Политолог о возможном признании "Азова" террористами"Азов" ответил на планы признать полк в США террористической организацией. Полк "много на себя берет", считает политолог Александр Дудчак. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
"Такое нельзя оставлять без реакции. Иначе произойдет как в Латвии, где до публичной героизации подразделений Ваффен-СС опустился министр обороны Артис Пабрикс. Призываем официальный Вашингтон, общественные и правозащитные организации дать, наконец, соответствующую оценку неонацистским тенденциям на Украине и странах Балтии", - сказал Антонов.
Первым шагом к осуждению проявлений экстремизма на Украине могла бы стать поддержка предложенного Россией проекта резолюции Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", считает он.
"Данная резолюция традиционно пользуется одобрением большинства государств-членов ООН. В последние годы против голосуют только делегации США и Украины. Пора снести эту "стену", аморально прикрывающую проявления неонацизма", - сказал посол.
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
22 октября, 04:18РИА Новости
"Азов" ответил на планы признать полк в США террористической организацией
"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.
СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
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Ситуация на УкраинеБатальон "Азов"Анатолий АнтоновСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Азовцы-настоящие украинские патриоты! В самую трудную минуту для страны-они ее защитили!
24 октября, 06:20
Alex Anon
0611256
Медленно, очень медленно, но до мира начинает доходить, что из себя представляет этот колхоз с клоуном паном Зе..Одного желаю и хочу, больше ни когда не вляпаться моей России в эту "дружбу" с вечно недовольными и жадными до ХАЛЯВЫ- хохлами.
24 октября, 06:11
ОБОльга Белова
4821200
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