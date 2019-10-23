Антонов оценил планы конгресса США признать "Азов" террористами

Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Инициатива американских конгрессменов, попросивших госсекретаря Майка Помпео разъяснить, почему батальон "Азов" (против него в РФ возбуждено уголовное дело) не включен в список "иностранных террористических организаций", может свидетельствовать о том, что в Конгрессе начинают осознавать угрозу от этого подразделения, заявил в среду РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.

Ранее с таким письмом к главе госдепартамента обратились 40 конгрессменов. Они попросили Помпео дать им ответ не позднее 4 ноября.

"Инициатива ряда американских законодателей, заинтересовавшихся, почему неонацистское формирование "Азов" не включено в список террористических организаций госдепа, безусловно заслуживает внимания. Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы. Игнорировать эту опасность становится все сложнее", - сказал он.

Антонов напомнил о ползучей реабилитации на Украине пособников Третьего Рейха, переименовании улиц в честь преступников, возведении им памятников, преследовании священников канонической православной церкви. Дипломат также обратил внимание на то, что на днях премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил на концерте отрицающей Холокост группы "Сокира Перуна" в Киеве.

"Такое нельзя оставлять без реакции. Иначе произойдет как в Латвии, где до публичной героизации подразделений Ваффен-СС опустился министр обороны Артис Пабрикс. Призываем официальный Вашингтон, общественные и правозащитные организации дать, наконец, соответствующую оценку неонацистским тенденциям на Украине и странах Балтии", - сказал Антонов.

Первым шагом к осуждению проявлений экстремизма на Украине могла бы стать поддержка предложенного Россией проекта резолюции Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", считает он.

"Данная резолюция традиционно пользуется одобрением большинства государств-членов ООН. В последние годы против голосуют только делегации США и Украины. Пора снести эту "стену", аморально прикрывающую проявления неонацизма", - сказал посол.

"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.