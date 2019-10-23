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РИА Новости

Антонов возмутился тем, что "Миротворец" работает на американском сервисе

21:49 23.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Россия возмущена тем, что украинский экстремистский портал "Миротворец" продолжает функционировать на американском сервисе Cloudflare, заявил в среду РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Не может не вызывать возмущения тот факт, что по-прежнему под защитой американского сервиса Cloudflare функционирует украинский экстремистский портал "Миротворец". На нем ведь размещена персональная информация на тысячи неугодных украинским экстремистам лиц, включая американских журналистов, побывавших в Донбассе. Несколько человек из тех, кто оказался на этом сайте были убиты", - сказал он.
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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
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