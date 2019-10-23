Украинцев признали самыми бедными в Европе

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Аналитическая компания Growth from Knowledge (GfK) составила рейтинг стран Европы по покупательной способности населения. В списке из 42 стран Украина заняла последнее место. Данные опубликованы на Аналитическая компания Growth from Knowledge (GfK) составила рейтинг стран Европы по покупательной способности населения. В списке из 42 стран Украина заняла последнее место. Данные опубликованы на сайте организации.

На первом месте в рейтинге GfK оказался Лихтенштейн с покупательной способностью на душу населения в 67 550 евро, что более чем в 4,5 раза превышает средний показатель по Европе (14 739 евро). Также в тройку лидеров попали Швейцария и Люксембург с показателями 42 тысячи и 35 тысяч евро соответственно. Покупательную способность россиян авторы исследования не оценивали.

"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.

Последние три позиции в рейтинге заняли Молдавия, Косово и Украина. По данным компании, покупательная способность украинцев составляет 1830 евро в год на человека.