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РИА Новости

Украинцев признали самыми бедными в Европе

21:41 23.10.2019 (обновлено: 00:01 24.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНа митинге в Киеве
На митинге в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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На митинге в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Аналитическая компания Growth from Knowledge (GfK) составила рейтинг стран Европы по покупательной способности населения. В списке из 42 стран Украина заняла последнее место. Данные опубликованы на сайте организации.
На первом месте в рейтинге GfK оказался Лихтенштейн с покупательной способностью на душу населения в 67 550 евро, что более чем в 4,5 раза превышает средний показатель по Европе (14 739 евро). Также в тройку лидеров попали Швейцария и Люксембург с показателями 42 тысячи и 35 тысяч евро соответственно. Покупательную способность россиян авторы исследования не оценивали.
"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.
Последние три позиции в рейтинге заняли Молдавия, Косово и Украина. По данным компании, покупательная способность украинцев составляет 1830 евро в год на человека.
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В GfK пояснили, что под покупательской способностью понимают доход населения после вычета налогов и благотворительных взносов. В эту сумму входят все пособия, получаемые от государства. Эти деньги люди тратят на еду, жилье, услуги, развлечения, покупки и отдых.
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Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я вот не пойму - ресурс российский, но упорно нам навязывают про Украину... Это их проблемы! Где тут какое место Россия заняла? Или стыдно было назвать, что тоже не ахти уж и далеки от Украины? А если вычесть при подсчёте Москву и подсчитать страну без неё, то картинка будет совсем печальной... И лишь с экранов ТВ вечное "Одобрям-с!"....
23 октября, 22:03
АМАлександр Михайлов
11000121
Не может быть.По продажности они занимают 1 место,а это тоже деньги и не малые.
23 октября, 21:45
Вениамин Шабалин
1250000
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