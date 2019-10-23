Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что около 11.40 мск на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись Renault и Volkswagen. После столкновения Renault сбил людей на пешеходном переходе. Сообщалось, что пострадали семь пешеходов и один водитель.
"По факту аварии ГСУ ГУМВД России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). В рамках расследования будут установлены все обстоятельства и причины аварии", - говорится в сообщении.