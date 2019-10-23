Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что около 11.40 мск на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись Renault и Volkswagen. После столкновения Renault сбил людей на пешеходном переходе. Сообщалось, что пострадали семь пешеходов и один водитель.