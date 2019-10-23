Жители сирийского Кобани рассказали об отношении к военной полиции России

АЙН-АЛЬ-АРАБ (КОБАНИ, Сирия), 23 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Опрошенные РИА Новости жители сирийского города Айн-аль-Араб (Кобани - курдское название) на границе с Турцией рассказали, что рады военной полиции РФ, так как она гарантирует безопасность.

В среду колонна военной полиции РФ вошла в Кобани и начала патрулировать кварталы и пограничную линию согласно российско-турецким договоренностям.

"Мы с радостью встречаем русских в городе. Курды всегда хорошо относились к России. Мы надеемся, что при таком раскладе Турция на нас не нападет, и в Кобани будет мир",- рассказал РИА Новости житель города Карим.

По словам владельца заправочной станции, жителям не важно, кто патрулирует город. "Важно, чтобы к нам относились как и ко всем остальным жителям Сирии. Армия должна нас охранять от внешнего агрессора и от террористов. Россия - союзник нашей страны, значит, ее присутствие здесь приветствуется", - отметил он. Владелец АЗС добавил, что в городе уже пятый день сильный дефицит бензина, практически не работает сирийская мобильная связь.

"До появления русских военных мы ждали нападения Турции и боевиков... Я отправила своих дочерей подальше отсюда. В первые дни (военной операции) часть людей решила уехать в Манбидж. Мы надеемся, что русские и сирийские военные защитят нас. Больше нам надеяться не на кого",- объяснил еще один житель города.