Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T20:41Z
https://ria.ru/20191023/1560138486.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156012/32/1560123267_48:0:1915:1050_1036x0_80_0_0_3456a1f9cecb954eac15971cf098a0b8.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Жители сирийского Кобани рассказали об отношении к военной полиции России

20:41 23.10.2019
1808
© РИА НовостиКолонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией. Стоп-кадр видео
Колонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией. Стоп-кадр видео
© РИА Новости
АЙН-АЛЬ-АРАБ (КОБАНИ, Сирия), 23 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Опрошенные РИА Новости жители сирийского города Айн-аль-Араб (Кобани - курдское название) на границе с Турцией рассказали, что рады военной полиции РФ, так как она гарантирует безопасность.
В среду колонна военной полиции РФ вошла в Кобани и начала патрулировать кварталы и пограничную линию согласно российско-турецким договоренностям.
"Мы с радостью встречаем русских в городе. Курды всегда хорошо относились к России. Мы надеемся, что при таком раскладе Турция на нас не нападет, и в Кобани будет мир",- рассказал РИА Новости житель города Карим.
По словам владельца заправочной станции, жителям не важно, кто патрулирует город. "Важно, чтобы к нам относились как и ко всем остальным жителям Сирии. Армия должна нас охранять от внешнего агрессора и от террористов. Россия - союзник нашей страны, значит, ее присутствие здесь приветствуется", - отметил он. Владелец АЗС добавил, что в городе уже пятый день сильный дефицит бензина, практически не работает сирийская мобильная связь.
"До появления русских военных мы ждали нападения Турции и боевиков... Я отправила своих дочерей подальше отсюда. В первые дни (военной операции) часть людей решила уехать в Манбидж. Мы надеемся, что русские и сирийские военные защитят нас. Больше нам надеяться не на кого",- объяснил еще один житель города.
По итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана во вторник в Сочи был подписан российско-турецкий меморандум, согласно которому в течение 150 часов силы самообороны курдов будут отведены на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира". С 12.00 среды на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения от сирийско-турецкой границы. После этого начнется совместное патрулирование этой территории российских и турецких военных в пределах 10 километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы на северо-востоке Сирии.
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж
Вчера, 05:10Война в Сирии
Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
8730102
Обсудить 0
Война в СирииВладимир ПутинСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
РИА
Новости
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон прокомментировал сообщение об обнаружении 39 тел мигрантов
Лента
новостей
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
США призвали Турцию к осторожности при заключении сделок с Россией по Сирии
Собака породы золотистый ретривер
В Германии родился щенок мятного цвета
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
Курдский главком поблагодарил Россию за договоренности с Турцией
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Ученые нашли вещество, предотвращающее рак и старение
Екатерина Конопенко
Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
06:59Врач рассказал, как избежать сонного паралича
06:58Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
Лента новостейМолния