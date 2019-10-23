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РИА Новости

В Костроме БМД протаранила легковушку

20:20 23.10.2019 (обновлено: 23:01 23.10.2019)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Костроме произошло ДТП с участием бронемашины и легкового автомобиля. Видео с инцидентом опубликовали в одной из городских групп во "ВКонтакте".
Авария произошла на перекрестке улиц Юрия Смирнова и Шагова в среду вечером. На кадрах видно, как бронемашина на большой скорости пересекает перекресток на запрещающий сигнал светофора. Через несколько секунд БМД заносит, и она врезается в стоявшую в ожидании зеленого сигнала машину.
Данных о пострадавших в результате инцидента нет. В региональном МВД сообщили, что к ним никто не обращался после ДТП.
"Информацию, которая размещена в социальных сетях, мы в настоящее время проверяем", - сообщили в ведомстве.
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