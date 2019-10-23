В Костроме БМД протаранила легковушку

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Костроме произошло ДТП с участием бронемашины и легкового автомобиля. Видео с инцидентом опубликовали в одной из городских групп во " В Костроме произошло ДТП с участием бронемашины и легкового автомобиля. Видео с инцидентом опубликовали в одной из городских групп во " ВКонтакте ".

Авария произошла на перекрестке улиц Юрия Смирнова и Шагова в среду вечером. На кадрах видно, как бронемашина на большой скорости пересекает перекресток на запрещающий сигнал светофора. Через несколько секунд БМД заносит, и она врезается в стоявшую в ожидании зеленого сигнала машину.

Данных о пострадавших в результате инцидента нет. В региональном МВД сообщили, что к ним никто не обращался после ДТП.