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РИА Новости
Война в Сирии

В ООН прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии

20:03 23.10.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 23 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в курсе прошедших во вторник переговоров между РФ и Турцией по ситуации в Сирии и приветствует любые усилия по деэскалации ситуации в регионе, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
"Мы следим тщательно за ситуацией на северо-востоке Сирии. Мы в курсе вчерашних переговоров между Россией и Турцией и заявления Турции о том, что на данном этапе нет потребности в проведении новой операции за пределами зоны, где проводилась нынешняя операция", - сказал Хак.
"Генеральный секретарь приветствует любые усилия по деэскалации ситуации и защите гражданских лиц в соответствии с уставом ООН и международным гуманитарным правом", - подчеркнул он.
По его словам, возврат беженцев должен быть добровольным, безопасным и проводиться в достойных условиях.
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
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Как меморандум в Сочи изменит ситуацию в Сирии? Мнение экспертовТурция пока не видит необходимости в новой операции в Сирии после достижения соглашения с РФ по сирийскому урегулированию. Политологи и военные эксперты оценили значение достигнутых в Сочи договоренностей.
"Генсек вновь повторяет, что только инклюзивный и заслуживающий доверия политический процесс в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 может принести долгосрочное решение для конфликта в Сирии.
Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. 15 октября 2019
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Российская военная полиция начала патрулировать границу Сирии и Турции
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Война в СирииАнтониу ГутеррешФархан ХакСовет Безопасности ООНВладимир ПутинТурцияСирияООНРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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