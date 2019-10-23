В ООН прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии

ООН, 23 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в курсе прошедших во вторник переговоров между РФ и Турцией по ситуации в Сирии и приветствует любые усилия по деэскалации ситуации в регионе, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Мы следим тщательно за ситуацией на северо-востоке Сирии. Мы в курсе вчерашних переговоров между Россией и Турцией и заявления Турции о том, что на данном этапе нет потребности в проведении новой операции за пределами зоны, где проводилась нынешняя операция", - сказал Хак.

"Генеральный секретарь приветствует любые усилия по деэскалации ситуации и защите гражданских лиц в соответствии с уставом ООН и международным гуманитарным правом", - подчеркнул он.

По его словам, возврат беженцев должен быть добровольным, безопасным и проводиться в достойных условиях.

"Генсек вновь повторяет, что только инклюзивный и заслуживающий доверия политический процесс в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 может принести долгосрочное решение для конфликта в Сирии.

Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.