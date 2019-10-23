Долг Киева по выплатам пенсий в Донбассе составил 1,4 миллиарда долларов

КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Задолженность Киева по выплатам пенсий (с июня 2016 по апрель 2018 годов) жителям неподконтрольных территорий Донбасса и пенсионерам-переселенцам составляет около 1,4 миллиарда долларов, заявила в среду уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова.

Выплату в Донбассе пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. Вопрос возобновления выплат обсуждается на встречах экономической подгруппы по Донбассу в Минске. Одно из предложений — выплачивать пенсии жителям ДНР и ЛНР через Международный комитет Красного Креста. В ДНР заявили, что Киев блокирует эту инициативу.

"В среднем задолженность составляет по 31 тысяче гривен на человека (около 1250 долларов - ред.), а общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам, состоящих на учете в органах Фонда на территориях... в период с июня 2016 по апрель 2018 составляет 33,6 миллиарда гривен (около 1,4 миллиарда долларов - ред.)", - написала Денисова в Facebook.