Долг Киева по выплатам пенсий в Донбассе составил 1,4 миллиарда долларов

КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Задолженность Киева по выплатам пенсий (с июня 2016 по апрель 2018 годов) жителям неподконтрольных территорий Донбасса и пенсионерам-переселенцам составляет около 1,4 миллиарда долларов, заявила в среду уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова.
Выплату в Донбассе пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. Вопрос возобновления выплат обсуждается на встречах экономической подгруппы по Донбассу в Минске. Одно из предложений — выплачивать пенсии жителям ДНР и ЛНР через Международный комитет Красного Креста. В ДНР заявили, что Киев блокирует эту инициативу.
"В среднем задолженность составляет по 31 тысяче гривен на человека (около 1250 долларов - ред.), а общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам, состоящих на учете в органах Фонда на территориях... в период с июня 2016 по апрель 2018 составляет 33,6 миллиарда гривен (около 1,4 миллиарда долларов - ред.)", - написала Денисова в Facebook.
По ее словам, по состоянию на 1 сентября 259,6 тысячи пенсионеров, переселившихся на подконтрольные Киеву территории, не получили выплат на сумму более 320 тысяч долларов, что "связано с прекращением выплаты и отсутствием соответствующего порядка, который до сих пор не утвержден кабинетом министров Украины". Она добавила, что внесла по всем указанным проблемам соответствующие представления и предложения премьеру Украины Алексею Гончаруку.