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РИА Новости

НАТО ищет способы ограничить распространение передовых ракетных технологий

19:46 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Страны НАТО должны разработать новые инструменты, которые позволили бы ограничить распространение передовых ракетных технологий, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы должны подумать о том, как разработать новые правила и стандарты и применять их к распространению новых технологий, в том числе передовых ракетных технологий. Новые технологии создают проблемы и возможности. Гиперзвуковые ракеты, автономные системы вооружения и наступательные кибернетические возможности разрабатываются специально для военного применения. И эти технологии могут иметь стратегические последствия", - заявил он, выступая на конференции в Брюсселе.
По его мнению, необходимо разрабатывать регулирование для применения ряда новых технологий. "Нам также необходимо разработать новые инструменты для ограничения распространения передовых ракетных технологий", - сказал он, упомянув гиперзвуковые технологии.
Ранее Столтенберг уже заявлял, что НАТО сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере, в частности, с развитием со стороны РФ "оружия следующего поколения".
В июне заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Вооружённые силы России скоро получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука, первые его образцы уже стоят на опытно-боевом дежурстве.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Вчера, 17:22РИА Новости
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