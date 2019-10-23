НАТО ищет способы ограничить распространение передовых ракетных технологий

"Мы должны подумать о том, как разработать новые правила и стандарты и применять их к распространению новых технологий, в том числе передовых ракетных технологий. Новые технологии создают проблемы и возможности. Гиперзвуковые ракеты, автономные системы вооружения и наступательные кибернетические возможности разрабатываются специально для военного применения. И эти технологии могут иметь стратегические последствия", - заявил он, выступая на конференции в Брюсселе.