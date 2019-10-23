НАТО ищет способы ограничить распространение передовых ракетных технологий

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Страны НАТО должны разработать новые инструменты, которые позволили бы ограничить распространение передовых ракетных технологий, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы должны подумать о том, как разработать новые правила и стандарты и применять их к распространению новых технологий, в том числе передовых ракетных технологий. Новые технологии создают проблемы и возможности. Гиперзвуковые ракеты, автономные системы вооружения и наступательные кибернетические возможности разрабатываются специально для военного применения. И эти технологии могут иметь стратегические последствия", - заявил он, выступая на конференции в Брюсселе.
По его мнению, необходимо разрабатывать регулирование для применения ряда новых технологий. "Нам также необходимо разработать новые инструменты для ограничения распространения передовых ракетных технологий", - сказал он, упомянув гиперзвуковые технологии.
Ранее Столтенберг уже заявлял, что НАТО сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере, в частности, с развитием со стороны РФ "оружия следующего поколения".
В июне заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Вооружённые силы России скоро получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука, первые его образцы уже стоят на опытно-боевом дежурстве.