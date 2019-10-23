Эксперт прокомментировал сообщения о ввозе в Россию радиоактивных отходов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Обедненный уран, ввозимый из Германии в Россию для дообогащения, не представляет никакой радиационной опасности для населения, заявил РИА Новости главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике Обедненный уран, ввозимый из Германии в Россию для дообогащения, не представляет никакой радиационной опасности для населения, заявил РИА Новости главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

Ранее международная экологическая организация Greenpeace сообщила, что европейская атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию отходов обогащения урана (так называемых хвостов, представляющих собой обедненный гексафторид урана — ОГФУ) для дообогащения на мощностях "Росатома". Greenpeace отметила, что ввозимый ОГФУ якобы радиоактивен и токсичен.

"Обедненный гексафторид урана — это не радиоактивные отходы, а ценное сырье для атомной энергетики. И дообогащение ОГФУ — распространенная практика в мировой атомной отрасли", — пояснил Уваров.

"ОГФУ безопасен в смысле радиоактивности. И поэтому проекты по его дообогащению не представляют никакой угрозы населению", — добавил эксперт.

Уваров подчеркнул, что такие проекты всегда сопровождаются жестким экологическим контролем со стороны и европейских заказчиков, и российских исполнителей.

Ранее германские СМИ сообщали, что Urenco заключила соглашение с компанией "Техснабэкспорт" (входит в Росатом) о направлении в общей сложности 12 тысяч тонн обедненного гексафторида урана в Россию для дообогащения в 2019-2022 годах, и что в июле нынешнего года первый железнодорожный состав с 600 тоннами ОГФУ отправился в Россию с предприятия Urenco по обогащению урана в германском Гронау. Предыдущий контракт Urenco с "Техснабэкспортом" на дообогащение ОГФУ истек на рубеже 2010-х годов. Европейский концерн Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды) занимается обогащением урана для использования его в качестве основы ядерного топлива для АЭС.

Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (0,7%). На урановом топливе, обогащенном ураном-235 на несколько процентов, сегодня работает подавляющее большинство реакторов АЭС в мире. В результате обогащения урана по урану-235 образуются обогащенный урановый продукт (поступающий на производство ядерного топлива) и обедненный гексафторид урана ("хвосты").