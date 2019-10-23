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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

ЕАЭС и Африка начали обсуждать расчеты в нацвалютах

19:09 23.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и страны Африки обсуждают взаимные расчеты в национальных валютах, чтобы избежать издержек из-за кросс-курсов, сообщил в ходе выступления на форуме Россия-Африка глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
Как в понедельник сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, ЕЭК и комиссия Африканского союза планируют подписать меморандум о взаимопонимании на саммите Россия-Африка. Саркисян уточнил, этот документ позволит обсуждать много важных вопросов напрямую, а дискуссия по некоторым уже началась.
"Первый вопрос, который интересует наших африканских коллег, как мы будем осуществлять взаимные расчеты", - сказал Саркисян. Он подчеркнул, что вопрос расчетов в нацвалютах обсуждается и внутри самого Африканского союза, чтобы облегчить торговлю между странами.
"Встает вопрос того, как будут страны Африки торговать с Евразийским экономическим союзом, если мы хотим избежать кросс-курсов, рассчитанных на долларах, евро, чтобы были расчеты в национальных валютах, и курсы бы определялись", - добавил он.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин перед началом совещания о дополнительных мерах по ускорению экономического роста. 8 октября 2019
13 октября, 13:26РИА Новости
Орешкин прокомментировал возможность расчета в нацвалютах со странами ЕС
Саркисян также подчеркнул, что хорошим вариантом взаимодействия будут своп-операции между центральными банками, так как "они позволят избегать использования третьих валют и правильно оценивать наши собственные валютные риски".
Экономический форум Россия-Африка проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЕвразийский экономический союзЮрий УшаковЕвразийская экономическая комиссияАфрикаРоссияТигран СаркисянВ мире
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