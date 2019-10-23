Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T19:02Z
https://ria.ru/20191023/1560135529.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156013/30/1560133054_0:47:1878:1103_1036x0_80_0_0_c83f0d12cc8a31d02a0bb475beeff335.jpg
РИА Новости

Лукашенко предложил использовать в ЕАЭС опыт "тесной интеграции" СССР

19:02 23.10.2019
257
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках интеграционного взаимодействия должны использовать опыт СССР, частью которого они были.
Об этом он заявил в интервью казахстанскому гостелеканалу "Хабар" накануне своего официального визита в Нур-Султан, который состоится 24-25 октября.
"Мы же жили в одной стране. У нас огромный опыт, вот эта основа. У нас единый язык, у нас много общего. Этот путь мы можем пройти быстрее, нежели Европейский союз", - уверен глава Белоруссии.
Он отметил, что странам ЕАЭС необходимо изучать ошибки Евросоюза и стараться не повторять их.
"Надо учиться на чужих ошибках. Идти мы можем быстрее, потому что у нас больше опыта, мы жили в Советском Союзе. Там была абсолютно тесная интеграция. Не надо ее уничтожать. Надо воссоздать то, что разрушено. Нам предстоит над этим работать. И, если честно говорить, здесь еще конь не валялся", - заключил Лукашенко.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи в инновационном центре Сколково
22 октября, 16:04РИА Новости
Медведев намерен обсудить с Румасом вопросы интеграции с Белоруссией
2200003
Обсудить 4
Евразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоБелоруссияКазахстанВ мире
Рекомендуем
Листы с денежными купюрами
ЕАЭС и Африка начали обсуждать расчеты в нацвалютах
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
Лукашенко призвал не создавать барьеры в торговле между странами ЕАЭС
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ считают, что США все больше становятся похожими на атеистический СССР
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Госдеп не ждет "ничего хорошего" от соглашения России и Турции по Сирии
Лента
новостей
Министр энергетики Марокко Азиз Раббах во время интервью журналисту РИА Новости на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи
Марокко хочет быть логистическим центром для энергетического сектора России
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп заявил, что целью США в Сирии остается сдерживание России
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал другие страны подключиться к обеспечению безопасности в Сирии
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. 15 октября 2019
Российская военная полиция начала патрулировать границу Сирии и Турции
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением о конфликте в Сирии
США удалось избежать еще одной затратной военной интервенции, заявил Трамп
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
Курдский главком поблагодарил Россию за договоренности с Турцией
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведев встретился с Медведчуком
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео встретился с главой "новой церкви" Украины
Американские военнослужащие в Сирии
Американские военные останутся в нефтеносных районах Сирии, заявил Трамп
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
06:59Врач рассказал, как избежать сонного паралича
Лента новостейМолния