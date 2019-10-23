Лукашенко предложил использовать в ЕАЭС опыт "тесной интеграции" СССР

АЛМА-АТА, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках интеграционного взаимодействия должны использовать опыт СССР, частью которого они были.
Об этом он заявил в интервью казахстанскому гостелеканалу "Хабар" накануне своего официального визита в Нур-Султан, который состоится 24-25 октября.
"Мы же жили в одной стране. У нас огромный опыт, вот эта основа. У нас единый язык, у нас много общего. Этот путь мы можем пройти быстрее, нежели Европейский союз", - уверен глава Белоруссии.
Он отметил, что странам ЕАЭС необходимо изучать ошибки Евросоюза и стараться не повторять их.
"Надо учиться на чужих ошибках. Идти мы можем быстрее, потому что у нас больше опыта, мы жили в Советском Союзе. Там была абсолютно тесная интеграция. Не надо ее уничтожать. Надо воссоздать то, что разрушено. Нам предстоит над этим работать. И, если честно говорить, здесь еще конь не валялся", - заключил Лукашенко.