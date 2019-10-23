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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп отменил санкции против Турции

18:46 23.10.2019 (обновлено: 00:17 24.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов снять все санкции, наложенные на Турцию после начала военной операции Анкары на севере Сирии.

"На протяжении пяти дней вы видели, что прекращение огня, о котором мы говорились на сирийской границе, соблюдается и соблюдается очень хорошо, лучше всяких ожиданий. Сегодня утром правительство Турции проинформировало мою администрацию, что они остановят боевые действия и наступление в Сирии", — заявил американский лидер, выступая со специальным обращением.

Трамп добавил, что все санкции будут сняты, "если только не произойдет чего-то, что нас не обрадует".
"Мы оставляем за собой право снова ввести санкции, включая существенное повышение пошлин на сталь и все другие товары из Турции", — уточнил президент.
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
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Россия потребовала, чтобы США прекратили оккупацию Эт-Танфа
Минфин США исключил из санкционных списков турецкие Минобороны и Минэнерго, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза соответственно, а также зампреда правящей Партии справедливости и развития Сулеймана Сойлу.
По словам Трампа, именно США договорились с Анкарой о пятидневном перемирии, которое позволило курдам спокойно покинуть границу с Турцией.
"Это был результат, которого добились мы, Соединенные Штаты, а не кто-то еще, никакая другая страна", — добавил президент.
Он подчеркнул, что благодаря усилиям США удалось "сохранить жизни многих курдов".
Американский лидер отметил, что командующий арабо-курдскими отрядами Сирийских демократических сил генерал Мазлум Абди по телефону выразил ему глубокую благодарность за проделанную США работу.
Глава государства также заявил, что в нефтеносных районах Сирии останется небольшое число американских военных.
"Мы обеспечили безопасность (источников) нефти, и потому небольшое число военного контингента США останется в районах, где есть нефть. Мы станем ее защищать и решим, что будем делать с этим в будущем", — пояснил Трамп.
В Москве присутствие американских войск в районе Эт-Танфа назвали "оккупацией" и потребовали ее прекратить.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Западные страны, включая США, осудили решение Анкары. При этом Вашингтон, ранее поддерживавший курдов, заявил об отводе войск.
На минувшей неделе стало известно о приостановке операции Анкары на 120 часов и отводе курдских формирований на 30 километров вглубь Сирии для создания буферной зоны.
Впоследствии Эрдоган посетил Сочи, где провел длительные переговоры с Владимиром Путиным. Их итогом стало подписание меморандума, содержащего комплекс мер по урегулированию ситуации на сирийско-турецкой границе.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
За что нельзя упрекнуть Трампа, так это за его честность и открытость, вот не мямлит он про разные там демократии, права человека, да другую подобную чушь. Сказал прямо, как отрезал: "Небольшое число военного контингента США останется в районах, где есть нефть. Мы станем её защищать и решим, что будем делать с этим в будущем". И так по всей планете. Конечно, насчёт "небольшого числа военных" немного лукавит, но смысл понятен.
23 октября, 20:44
Себекхотеп III
9754224
Путин: А что, так можно было?
23 октября, 19:23
Алексей Северов
551300012
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