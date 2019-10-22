Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T00:14Z
https://ria.ru/20191022/1560084892.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156008/77/1560087706_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_839d567a327d406c5516843e3ed5c027.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

19:57 22.10.2019 (обновлено: 00:14 23.10.2019)
102125
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт — РИА Новости. Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
Эти договоренности российский лидер назвал "очень важными, если не судьбоносными".
"Решения <...> позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", — сказал Путин.
Сам меморандум на двух языках озвучили министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Вчера, 19:57Война в Сирии
Сирия должна быть освобождена от иностранных вооруженных сил, заявил Путин
Так, президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.
Отмечается, что существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 километров будет сохранен.
Москва и Анкара договорились, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня среды входят сирийские военнослужащие и российская военная полиция. Они будут содействовать отводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.
С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 20:13Война в Сирии
Эрдоган заявил, что Турции не нужны чьи-то территории
Согласно меморандуму, курдские подразделения будут выведены из Манбиджа и Телль-Рифата.
Меморандум предусматривает, что Москва и Анкара примут меры для предотвращения проникновения террористов через сирийско-турецкую границу и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.
Также два государства договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.
В заключение в документе подчеркивается, что обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках Астанинского процесса и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.
Президент РФ Владимир Путин на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции по итогам встречи
Вчера, 19:54Война в Сирии
Путин призвал запустить широкий диалог курдов и правительства Сирии
151521337114492041
Обсудить 223
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
Получается 30 км всё-таки отдали туркам. Скдььаносное решение как-то так
22 октября, 20:32
filq2005
140204098
Судьбоносное?! О как! Премия мира кому будет? ))
22 октября, 20:26
ПДПрокоп Даров
871013174
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
РИА
Новости
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продолжаются больше шести часов
Новые российские плацкартные вагоны
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Лента
новостей
Сергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
У США есть полтора часа на выполнение обязательств по Сирии, заявил Шойгу
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Здание посольства России в Эстонии
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
Вертолет спасательной службы Норвегии во время шторма
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ростовской области пять человек погибли во время перестрелки на хуторе
Мужчина, привязанный к столбу, в окружении десятков местных жителей. Цигломень
Настоящий протест — не в Москве. И он куда опаснее
Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Лавров и Шойгу пожурили журналистов за отсутствие манер
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Несколько часов до войны. Как Путин и Эрдоган решат проблему курдов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния