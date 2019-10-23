Двухдневная всеобщая забастовка началась в Чили

САНТЬЯГО, 23 окт - РИА Новости. Двухдневная общенациональная забастовка началась в Чили, участвующие в ней сотрудники крупнейшей в мире медной компании Codelco проводят манифестации, сообщает главное объединение рабочих Чили и профсоюз работников медной промышленности страны.

Чили - крупнейший поставщик меди на мировой рынок, на нее приходится треть мирового экспорта.

На кадрах, размещенных в Twitter профсоюза Codelco, видно, как большие группы людей несут транспаранты и флаги, выступая в поддержку многочисленных протестов, которые проходят по всей стране. Мирные акции протеста также проводят другие социальные организации в центре Сантьяго.

#ParoNacional Marchando por los derechos de los trabajadores!!! Codelco Ventanas presente!! pic.twitter.com/mxsyvu5MNi — Sindicato 1 Ventanas (@sindicato1Vent) 23 октября 2019 г.

Забастовка сотрудников Codelco уже сказалась на мировом рынке меди. По состоянию на 8.40 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,46% - до 2,623 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

В последние дни сотни тысяч человек выходят на улицы чилийских городов, выражая несогласие с политикой властей. Часть протестов перерастает в беспорядки.

Жители Сантьяго, где происходят самые многочисленные манифестации, рассказали РИА Новости, что выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, против невысоких зарплат (средняя зарплата - около 650 долларов, большая часть ее уходит на оплату услуг ЖКХ и транспорта), против увеличения тарифов.