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РИА Новости

Двухдневная всеобщая забастовка началась в Чили

18:44 23.10.2019 (обновлено: 18:46 23.10.2019)
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© Фото : Francisco Bravo AtiasПротесты в Чили
Протесты в Чили
© Фото : Francisco Bravo Atias
САНТЬЯГО, 23 окт - РИА Новости. Двухдневная общенациональная забастовка началась в Чили, участвующие в ней сотрудники крупнейшей в мире медной компании Codelco проводят манифестации, сообщает главное объединение рабочих Чили и профсоюз работников медной промышленности страны.
Чили - крупнейший поставщик меди на мировой рынок, на нее приходится треть мирового экспорта.
На кадрах, размещенных в Twitter профсоюза Codelco, видно, как большие группы людей несут транспаранты и флаги, выступая в поддержку многочисленных протестов, которые проходят по всей стране. Мирные акции протеста также проводят другие социальные организации в центре Сантьяго.
Забастовка сотрудников Codelco уже сказалась на мировом рынке меди. По состоянию на 8.40 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,46% - до 2,623 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
В последние дни сотни тысяч человек выходят на улицы чилийских городов, выражая несогласие с политикой властей. Часть протестов перерастает в беспорядки.
Жители Сантьяго, где происходят самые многочисленные манифестации, рассказали РИА Новости, что выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, против невысоких зарплат (средняя зарплата - около 650 долларов, большая часть ее уходит на оплату услуг ЖКХ и транспорта), против увеличения тарифов.
Власти Чили предложили ряд мер, чтобы немного успокоить население, пообещав направить 1,2 миллиарда долларов на решение социальных проблем. Но по мнению жителей Сантьяго, с которыми удалось поговорить РИА Новости, этого мало.
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