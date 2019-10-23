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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" в 2019 году увеличила инвестиции в теплосети Кирова в пять раз

18:29 23.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкРемонт теплосети
Ремонт теплосети
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Ремонт теплосети
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Т Плюс" в рамках заключённой концессии в пять раз увеличила вложения в тепловые сети Кирова в 2019 году по сравнению со средним значением за предыдущие пять лет, говорится в сообщении компании.
"Если в среднем за предыдущую пятилетку в муниципальные тепловые сети вкладывалось порядка 60 миллионов рублей в год, то за половину года работы в рамках концессионного соглашения вложено 305 миллионов рублей. А в следующем году будет вложено 539 миллионов рублей", - сообщил директор Кировского филиала "Т Плюс" Сергей Береснев.
Также он отметил, что в предыдущие годы в среднем на муниципальных сетях обновлялось порядка 5 километров трубопроводов, в этом году компания заменила 12 километров, а на следующий год запланировано заменить 30 километров.
В июле компания сообщала, что "Т Плюс" инвестирует более 17 миллиардов рублей в развитие теплоснабжения Кирова в рамках концессионного соглашения, заключённого до конца 2053 года.
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Как уточняет компания, наибольшие проблемы доставляют бесхозные теплосети, которые дают значительный прирост дефектов, но, несмотря на это теплосети удалось подготовить к отопительному сезону, завершив в срок увеличившийся объем реконструкции.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
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