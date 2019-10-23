"Т Плюс" в 2019 году увеличила инвестиции в теплосети Кирова в пять раз

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Т Плюс" в рамках заключённой концессии в пять раз увеличила вложения в тепловые сети Кирова в 2019 году по сравнению со средним значением за предыдущие пять лет, говорится в сообщении компании.

"Если в среднем за предыдущую пятилетку в муниципальные тепловые сети вкладывалось порядка 60 миллионов рублей в год, то за половину года работы в рамках концессионного соглашения вложено 305 миллионов рублей. А в следующем году будет вложено 539 миллионов рублей", - сообщил директор Кировского филиала "Т Плюс" Сергей Береснев.

Также он отметил, что в предыдущие годы в среднем на муниципальных сетях обновлялось порядка 5 километров трубопроводов, в этом году компания заменила 12 километров, а на следующий год запланировано заменить 30 километров.

В июле компания сообщала, что "Т Плюс" инвестирует более 17 миллиардов рублей в развитие теплоснабжения Кирова в рамках концессионного соглашения, заключённого до конца 2053 года.

Как уточняет компания, наибольшие проблемы доставляют бесхозные теплосети, которые дают значительный прирост дефектов, но, несмотря на это теплосети удалось подготовить к отопительному сезону, завершив в срок увеличившийся объем реконструкции.