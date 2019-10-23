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РИА Новости

"Яндекс.Такси" внедрит технологии безопасности перевозок в Африке

18:21 23.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЯндекс Такси
Яндекс Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости/Прайм. "Яндекс.Такси" планирует внедрять технологии безопасности перевозок в Африке, затем планируется выход в другие регионы, сообщили РИА Новости в компании.
"Мы готовы предложить технологии мониторинга безопасности, которые "Яндекс.Такси" развивает в России – мониторинг скорости, защита данных пассажиров и другие решения в этой области. Таких технологий и инициатив накопилось немало. Некоторые из них уже помогли серьезно снизить риски на дорогах, поэтому мы видим потенциал масштабирования таких решений и на другие регионы присутствия", - сказали в "Яндекс.Такси".
В компании отметили, что Африка стала первым регионом за пределами РФ, где компания внедрит эти технологии. Первыми станут Гана и Кот-д'Ивуар. Затем компания намерена внедрять технологии и в других странах - Израиле, Финляндии, Румынии и странах СНГ.
В компании рассказали, что за последние два года "Яндекс.Такси" инвестировало более 1,2 миллиарда рублей в технологии, которые делают поездки безопаснее и комфортнее - как для водителей такси, так и для пассажиров. В течение этого года "Яндекс.Такси" планирует инвестировать еще 2 миллиарда рублей в направление безопасности.
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В частности, как рассказали в компании, разработанная ею технология автоматического мониторинга скорости движения машин такси во время их работы по заказам сервиса с 1 декабря применяется во всех городах России, где работает сервис. Когда водитель выполняет заказ в сервисе "Яндекс.Такси", технология с помощью GPS отслеживает его дорожный трек и вычисляет скорость движения.
"Фактическая скорость сверяется с разрешенной на конкретном участке дороги. Если реальная скорость регулярно превышает разрешенную на 20 км/ч и более, система предупреждает об этом водителя через "Таксометр". Как показывают результаты тестирования технологии, 92% водителей, которые часто нарушали скорость, прекратили делать это уже после двух уведомлений в "Таксометре". Задача технологии - добиться соблюдения правил дорожного движения, если человек нарушает их ненамеренно", - рассказали в компании.
"Яндекс.Такси" вышел на рынок Африки в октябре 2018 года. На сегодня сервис работает в двух странах Африки: Кот-д'Ивуаре и Гане под международным брендом Yango. В обеих странах открыты центры, в которых водители проходят обучение, знакомятся с правилами сервиса и могут решить все возникающие вопросы по работе приложения. Сервисы объединенной компании "Яндекс.Такси" и Uber, включая международный бренд Yango, уже работают в 18 странах.
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